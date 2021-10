“Cuidar dos Rios é cuidar de nós mesmos” revela Mauricio do Sousa que lança seu livro este mês

Maurício de Sousa é desenhista renomado mundialmente, criador da Turma da Mônica, ele lança sua nova obra neste mês, em outubro. O livro Sou Um Rio

Mauricio de Sousa está lançando seu novo Livro: Sou um Rio. É uma obra em prosa voltada ao público infantil e toda família. Nela, o autor conta a história de um rio, desde o seu nascimento. Enquanto vai crescendo e ganhando corpo, o curso d’água atravessa cidades e se vê ameaçado por produtos químicos, esgotos clandestinos, lixo e outros venenos.



Sou um rio para as crianças sobre das beleza das nossas águas, sobre a importância dos nossos recursos naturais e sobre a necessidade de sua preservação. A obra tem edição em capa dura e conta com as lindas ilustrações de Mauro Souza, editor de arte da Mauricio de Sousa Produções.



Ilustrações: Mauro Souza



Ao escrever o livro, Mauricio fez uma viagem ao passado, lembrando-se da época em que vivia na cidade de Mogi das Cruzes e brincava às margens de um Tietê ainda limpo. “O que aconteceu com o Tietê aconteceu também com muitos outros rios Brasil afora. O livro retrata todos os rios do mundo”, ressalta. “Eu sou amigo do rio e quero ajudar na manutenção de sua transparência.”



O prefácio é de Gabriela Yamaguchi, diretora do WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza), convida os pequenos leitores a se encantarem com as palavras de Mauricio e se conectarem com o imenso corpo d’água do Planeta Terra. “Cuidar dos rios é cuidar de nós mesmos, e juntos podemos reaprender que é possível viver de um jeito diferente.”



O lançamento é da editora Nova Fronteira com a Mauricio de Sousa Editora. Sou Um Rio custa R$59,90 e conta com 36 páginas.