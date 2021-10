Matheus Lopes, destaque das redes que auxilia milhares de pessoas a usarem a internet para mudar de vida

Atualmente, Matheus tornou-se um empresário bem-sucedido que dedica seu tempo em ajudar outras pessoas a também ganharem dinheiro na internet e realizarem seus respectivos sonhos, assim como ele conseguiu graças aos seus resultados no meio digital

A internet tornou-se um meio de muitas possibilidades com o crescimento da importância na rotina mundial. Um exemplo disso foi durante a pandemia da covid-19. Com a maioria dos negócios presenciais paralisados, aplicativos de entrega e as redes sociais ganharam novos olhares para quem buscava empreender no digital. O empresário Matheus Lopes é um dos nomes que aproveitaram esta oportunidade para impulsionar seus números e ganhar visibilidade nas redes.

Com dificuldades financeiras, Matheus Lopes conheceu o marketing digital e resolveu apostar as fichas na técnica. Enquanto trabalhava como barman, ele investiu parte dos seus retornos nas noites em anúncios na internet. Atualmente, Matheus tornou-se um empresário bem-sucedido que dedica seu tempo em ajudar outras pessoas a também ganharem dinheiro na internet e realizarem seus respectivos sonhos, assim como ele conseguiu graças aos seus resultados no meio digital.

“Eu estava quebrado quando conheci o marketing digital, estava falido. Nesse período, comecei a trabalhar como barman para ganhar dinheiro para investir em anúncios na internet. Eu trabalhava num bar de quinta a sábado, que era como se fosse uma casa noturna, tinha música ao vivo e tudo mais. Trabalhava lá de 18 horas até 3h, 4h da manhã e voltava para casa de Uber e algumas vezes mototáxi. Fiz isso para começar juntar uma grana, eu precisava de ter no mínimo R$3.000 e eu fiquei lá um tempo até chegar a pandemia. E com o dinheiro que eu juntei comecei a fazer os meus anúncios e comecei a ter os primeiros resultados e com o tempo fui escalando as minhas vendas e meu negócio”, comenta Matheus Lopes.

Espelho para quem deseja mudar de realidade, o empresário pretende expandir ainda mais seu alcance e ajudar cada vez mais pessoas. Após atingir a marca de mais de 18 mil seguidores no Instagram, Matheus Lopes pretende aumentar ainda mais seu alcance nas redes sociais. Segundo o empresário, a expansão de sua notoriedade ajudará mais pessoas a realizarem seus sonhos através das dicas e ensinamentos que ensina em seus conteúdos.

“Os meus planos para o futuro é alcançar a independência financeira, ajudar outras pessoas a também conquistarem a independência financeira delas, conseguir expandir o meu trabalho divulgando mais nas redes sociais, e conseguir ajudar mais pessoas a realizar os seus sonhos e a mudarem de vida. O recado que eu dou para quem quer seguir minha profissão é: tenha persistência, resiliência, saiba se reinventar quantas vezes for necessário, aguente as dificuldades, persista, estude e aplique. O marketing digital é muito mais prática do que tudo. Se você fizer tudo bem feito, correr atrás, estudar, aplicar da forma correta, você vai conseguir obter resultados, vai conseguir ganhar dinheiro, você vai conseguir realizar seus sonhos”, acrescenta.