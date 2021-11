Matheus Fagundes fala sobre “Predestinado”, novo filme que estará atuando

O ator, que interpretará o personagem Tarcísio, conta sobre as gravações e expectativas para a obra que será lançada em 2022

Em 2018 aconteceram as gravações para o filme “Predestinado”, do diretor Gustavo Fernández. O filme, que tem probabilidade de lançamento para fevereiro de 2022 foi realizado em algumas cidades de Minas Gerais, e o ator Matheus Fagundes conta um pouco sobre o filme e o personagem ao qual interpreta, “Tarcísio”.



“O filme conta a história de quem foi Zé Arigó durante a década de 50, uma época em que a religião espírita não era tão conhecida e respeitada no Brasil. Zé Arigó era médium e tornou-se símbolo de esperança através das curas que realizou naquela época. Eu faço um dos filhos do Arigó, o Tarcísio”, explica.



O ator, que já gravou obras como ‘’A Lei do Amor’’ da Rede Globo e ‘’As Aventuras de Poliana’’ do SBT, conta sobre a diferença entre gravar novela e filme.



“A maior diferença é a demanda e o tempo que se realiza as cenas. Eu sou apaixonado por cinema, cinema é um trabalho mais artesanal e isso me encanta”, comenta Matheus.



O filme “Predestinado” conta com um elenco de peso com atores como Danton Mello, Juliana Paes e Alexandre Borges; Matheus fala como foi gravar com esses nomes da TV e do cinema.



Matheus Fagundes conta com as melhores expectativas possíveis para o lançamento do filme.



“Foi muito bom gravar com eles, são artistas já consagrados em suas carreiras e ter pessoas como eles no elenco com certeza soma muito para o projeto. Fiquei muito feliz com os encontros que esse trabalho me proporcionou”, declara.



