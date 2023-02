Mary Kay expande portfólio de skincare e lança novo produto para tratamento da pele

O dermocosmético lançamento da marca traz a Niacinamida, componente queridinho das amantes de skincare.

A linha Clinical Solutions — linha de dermocosméticos da Mary Kay, desenvolvida por cientistas da marca em parceria com dermatologistas dos Estados Unidos – desembarcou no Brasil em 2022 com dois produtos: Mary Kay Clinical Solutions®️ Redutor de Linha C + Resveratrol e Clinical Solutions®️ Hidratante (HA) + Ceramida. Em menos de um ano, a Mary Kay aumentou o portfólio com mais uma novidade: Clinical Solutions™️ Corretor de Tom Ácido Ferúlico + Niacinamida.

Mary Kay lança novo produto para tratamento da pele. Créditos: Instagram

O lançamento é um dermocosmético com foco na uniformização do tom de pele, e traz o componente queridinho das amantes de skincare: a Niacinamida (também conhecida por Nicotinamida/Vitamina B3), que atua como antioxidante, combatendo os radicais livres e é potente na uniformização do tom de pele, devolvendo o viço e a luminosidade natural da pele.

A Niacinamida atua como antioxidante, combatendo os radicais livres e é potente na uniformização do tom de pele. Créditos: Divulgação

O produto ainda reúne o Ácido Ferúlico, que ajuda a prevenir a formação radical livre na pele, fazendo com que menos fatores levem à descoloração. Além disso, o dermocosmético possui propriedades reconfortantes, que ajudam a limitar as principais causas de descoloração e atua na redução do tom desigual, entre eles o extrato de feijão, que auxilia significativamente no brilho, reduz o contraste visível de diferença do tom e melhorar a aparência geral da uniformidade de pele.