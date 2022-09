Martinho da Vila estrela nova campanha da QuintoAndar assinada pela GUT São Paulo

Junto de Martinho da Vila, QuintoAndar conta a história do pagode, que nasceu nos quintais cariocas e ganhou o Brasil



A maior plataforma de moradia da América Latina, o Quinto Andar estreia nova peça publicitária que resgata a história de um ritmo musical que nasceu dentro das casas do subúrbio carioca e ganhou o Brasil, o pagode.

Para contar como esse popular gênero musical, que inicialmente era um tipo de festa e, posteriormente, virou um estilo de música, o filme principal traz um dos maiores nomes do samba no Brasil, Martinho da Vila.



Martinho conta como o pagode surgiu e a importância da casa como cenário principal

Martinho conta como o ritmo surgiu e a importância da casa como cenário principal dessa narrativa. Ele ainda cita pessoas que abriram as portas de suas casas para fazer pagode e, mesmo sem saber, ajudaram a criar algo cultural para um país inteiro. A campanha é assinada pela GUT São Paulo, agência global independente.

“Os lares são carregados de histórias. Elas somadas aos dados de mercado que só o QuintoAndar tem, dão continuidade ao posicionamento “Histórias pra Morar”. Dessa vez, mostrando como um coletivo de casas e seus quintais foi responsável por mudar a história da música, e dar origem ao pagode.”, comenta Murilo Melo, ECD da GUT São Paulo.

Num quintal, uma grande roda de samba se forma com jovens músicos, num clima de alegria e descontração. Com a evolução da história, os jovens vão se revelando grandes artistas de conhecimento do público e, num corte de câmera, o menino que estava puxando o coro, se transforma em Martinho da Vila, que relembra um pouco da sua história e do início da sua carreira, no quintal cedido por Tia Surica da Portela, cantora, compositora e sambista, uma das responsáveis pelo início da carreira do Martinho. O quintal, aliás, é preferência de 80% das pessoas que buscam por uma casa, dado este explorado no filme.

A campanha é assinada pela GUT São Paulo, agência global independente

Assista ao vídeo com Martinho da Vila aqui – https://youtu.be/frZZt9dkfl8

A campanha, desenvolvida pela GUT, conta com mídia em TV aberta e fechada, além de peças de OOH, mobiliário urbano, como relógios e pontos de ônibus, e display.