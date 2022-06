Marthina Brandt participa do maior festival folclórico do mundo

Ao lado de Thelminha, Rodrigo Mussi, Eslovênia e Teresa Santos, a empresária prestigiou o Festival de Parintins

Aconteceu nesse último final de semana, de 24 a 26 de junho, às margens do Rio Amazonas, o Festival de Parintins, considerada a maior comemoração folclórica do mundo. A festa trouxe durante três dias muitos contos, fantasias, música e alegorias.

Quem também esteve ao lado de Marthina durante o evento foi a campeã do BBB20 Thelminha, Júlia Horta, miss Brasil 2019, Teresa Santos, atual miss Brasil e os ex-bbbs Rodrigo Mussi, Eslovênia e Lucas Bissoli

A influenciadora, empresária e diretora nacional do Miss Universo Brasil Marthina Brandt esteve no evento e contou como foi a experiência de prestigiar as apresentações:

“O mundo precisa conhecer Parintins. Sempre que tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso país, fico impressionada. O maior festival folclórico do mundo é feito com o maior amor, carinho e por Amazonenses. Nunca vi um povo tão acolhedor e apaixonado pelo que faz. Espero poder voltar sempre!”, afirma a empresária.

A festa trouxe durante três dias muitos contos, fantasias, música e alegorias.

O festival, realizado no Bumbódromo, traz simbolismos regionais representados pelos bois-bumbás Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho) que dividem as torcidas e trazem muita paixão e adrenalina à competição. Marthina conta para quem foi a sua torcida:

A influenciadora, empresária e diretora nacional do Miss Universo Brasil Marthina Brandt esteve no evento e contou como foi a experiência de prestigiar as apresentações

“Eu sou caprichosa. Fiquei arrepiada do início ao fim com a apresentação. Dizem que o boi que nos escolhe e não o oposto. Eu não entendia quando falavam. Mas quando senti, entendi. Meu coração é azul!” Conta

Quem também esteve ao lado de Marthina durante o evento foi a campeã do BBB20 Thelminha, Júlia Horta, miss Brasil 2019, Teresa Santos, atual miss Brasil e os ex-bbbs Rodrigo Mussi, Eslovênia e Lucas Bissoli.