Marketing da beleza limpa em torno da sustentabilidade

Empresas passam a debater sobre como inserir práticas sustentáveis no ambiente de trabalho

Nos últimos anos, muitas indústrias e organizações estão transformando seus processos de criação e fabricação de modo a diminuir os impactos ambientais, demonstrando assim, mais interesse pelos movimentos de beleza limpa, eco friendly, slow beauty, produtos veganos, entre outros. Tudo isso mostra que os hábitos nesse universo estão se modificando. A chamada beleza limpa se tornou slogan de muitas campanhas de produtos e cosméticos no país e trouxe à tona debates sobre como colocar em prática atitudes sustentáveis.



Júlia Alves, CEO da Nodo Marketing Estratégico

Segundo um levantamento realizado pelo Datafolha, as práticas de sustentabilidade e preocupações sociais da empresa são consideradas por 83% dos profissionais na hora de escolherem onde trabalhar. Esse estudo mostra que cada vez mais o público está se preocupando com o meio ambiente e que debater sobre a sustentabilidade nas no local de trabalho precisa acontecer.

Júlia Alves, CEO da Nodo Marketing Estratégico, explica que muitos empresários do ramo da beleza já pensaram em incluir seus negócios no centro deste consumo consciente sem prejudicar o fluxo da empresa. “A resposta não é simples, porém algumas iniciativas são factíveis e extremamente positivas para o dia a dia das empresas de beleza”.



A Agência Nodo, assim como muitos de seus clientes, também do setor de cosméticos, como Loreal, Alfaparf, Beleza Natural e Duty, têm realizado debates que proporcionem a conscientização da equipe, estabelecendo rodas de conversa em torno da sustentabilidade e incentivando o uso de forma consciente de produtos, evitando o seu desperdício. Segundo a publicitária, colocar em prática a separação dos descartes, promover a conscientização da equipe, ensinando a importância da reciclagem, de modo a evitar a contaminação do ambiente e a diminuição do desperdício de água. São alguns cuidados que podem ser praticados pelas empresas para colocar em prática a pauta da sustentabilidade.