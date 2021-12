Mário Dhavilly, especialista em opções binárias, fala sobre interesse de ator em comprar ações

O investidor celebra o interesse de famosos e anônimos brasileiros pela área

O “day trade”, que consiste em comprar e vender ações e outros ativos de renda variável no mesmo dia, virou o interesse de muitos brasileiros. Um deles é o ator Márcio Kieling, que interpretou o cantor Zezé Di Camargo no filme ‘2 Filhos de Francisco’. O investidor Mário Dhavilly celebra essa curiosidade das pessoas pela área e diz o que precisa ser feito antes de qualquer investimento.

Apesar de poder dar um retorno altamente lucrativo, o mercado financeiro também pode acabar gerando prejuízos para o investidor. É por isso que, de acordo com Mário Dhavilly, é extremamente importante que a pessoa estude a área e use as estratégias certas na hora de investir. Isso é o que o Márcio Kieling está fazendo, estudando para realizar as operações.

Márcio Kieling está estudando e realizando operações na Bolsa de Valores

“É preciso deixar claro que é um processo que exige estudo e dedicação, assim como qualquer outra profissão. Isso requer tempo, disciplina, disposição e estratégia”, disse Mário, que hoje é uma verdadeira referência da área.

Para quem está na área, como é o caso do investidor em opções binárias Mário Dhavilly, a chegada de figuras conhecidas do grande público é positiva

O estudo é importante, pois há vários tipos de investimentos e a pessoa deve descobrir qual o melhor para ela. “Embora ofereça a chance de alta lucratividade, a modalidade acabou sendo mal falada por pessoas que ignoraram o risco de prejuízo altíssimo e não obtiveram êxito em suas apostas”, alertou Dhavilly.