Marina Ruy Barbosa marca presença no Baile da Arara

A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa marcou presente no Baile da Arara, que aconteceu na última terça-feira (21), no Rio de Janeiro. Embaixadora da linha de maquiagem e fragrâncias da marca Yves Saint-Laurent Beauté no Brasil, Marina veste um jumpsuit de estampa floral visto na passarela da última coleção Spring da Saint Laurent em Paris, combinado com acessórios marcantes — incluindo um adereço de flores que faz alusão à alegria e a beleza do carnaval brasileiro. Sua maquiagem terá a finalização perfeita com o Rouge Pur Couture The Bold, linha de batons com acabamento brilhoso radiante para quem não tem medo de ousar e sair dos padrões.

Com tecnologia patenteada e estilo de alta costura, a linha promete o equilíbrio perfeito entre pigmentação de longa duração e sensação suave nos lábios, com até 10h de conforto intenso. A escolha para compor o look da atriz é a estrela da linha, a cor Nº 1971 Rouge Provocation. O tom faz referência à coleção emblemática de alta costura de 1971, considerada um escândalo por seus temas de disrupção e libertação, e trazendo o tom de vermelho mais ousado da marca até hoje.