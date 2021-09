Após boatos entre os peões, pai de Marina Ferrari desmente que a filha vem de família rica

O pai de Marina afirmou que a jovem trabalha desde os 15 anos para ter o próprio sustento

A vida financeira de uma participante de ‘A Fazenda’ virou motivo de voto na formação da roça. Nos últimos dias, alguns peões começaram a dizer que Marina Ferrari não merecia o prêmio de R$1,5 milhão do reality porque tem pais ricos, o que foi desmentido pelo pai dela.



O assunto começou com uma fofoca sobre a família da empresária e acabou se tornando motivo de votos contra ela na formação da última roça. Um dos participantes que falou sobre isso foi Rico Melquiades, que conheceu Marina antes de entrar no programa.

Ainda jovem, a empresária já fazia um enorme sucesso na internet



O pai de Marina, Jurandir Gomes, saiu em defesa da filha e desmentiu os boatos. Ele contou ainda que a empresária começou a trabalhar criando conteúdo aos 15 anos, correndo atrás dos sonhos dela. “Mesmo que ela fosse de uma família riquíssima, que não é o nosso caso, isso não seria nenhum demérito para ela. Pelo contrário, ela teria que ser parabenizada por ser uma batalhadora e sempre ter corrido atrás”.



A peoa é proprietária da própria linha de maquiagem e produtos para cabelo, mas Jurandir afirma que tudo que Marina tem é resultado do esforço dela. “Quando ela era pequena me pediu uma boneca só com rosto e cabelo para poder treinar penteados e maquiagens.

Marina tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais

A Marina corre atrás de seus sonhos. Ela já fez vários cursos de maquiagens e penteados, se formou em administração, trabalhou em salão de beleza, trabalhou em uma de nossas lojas, atendia em casa fazendo maquiagem e penteado, até que no ano retrasado conseguiu montar com seus recursos a loja Marina Ferrari Store”, explica.

Marina Ferrari e os pais



Jurandir lamenta os boatos que estão sendo criados no programa e afirma que a filha é merecedora. Assim como todos os peões na casa correram atrás do reconhecimento de alguma forma, ela também conquistou o dela, e hoje luta por muito mais no reality.