Marília Mendonça será homenageada no dia em que completa um ano de sua partida

Multishow presta homenagem para a cantora com uma programação especial para fãs acompanharem de perto grandes momento da Rainha da Sofrência

Neste sábado (5), dia em que completa um ano da perda de Marília Mendonça, o Multishow presta uma homenagem à eterna Rainha da Sofrência. O canal preparou uma programação especial para matar as saudades e aquecer o coração dos fãs.

O Top TVZ Especial – Marília Mendonça, vai ao ar às 15h, com uma seleção dos melhores clipes da artista, que marcou para sempre a história da música brasileira com hits como “Infiel”, “Eu Sei de Cor” e “Ciumeira”.

Marília com Henrique & Juliano em Palmas

Já às 16h, o Multishow exibe os dois primeiros episódios da série Marília Mendonça – Todos os Cantos, que acompanha os bastidores do projeto no qual a cantora percorreu várias capitais do Brasil.

Multishow presta uma homenagem à eterna Rainha da Sofrência no próximo sábado (5)

No episódio 1, Marília inicia a turnê com um show surpresa no Pará e depois segue para sua cidade natal, Goiânia. No episódio 2, a artista canta com Henrique & Juliano em Palmas, panfleta nas ruas antes da apresentação em São Luís, e tem uma receptividade enorme em Fortaleza.