Cake designer lança sua própria linha especial de panetones

Sua loja inaugurada há quase um ano, tem uma decoração inspirada nas boutiques parisienses e se tornou um dos endereços mais disputados para um delicioso café da tarde

Todos os anos a Mariana Junqueira – Cake Designer cria uma deliciosa linha de CHOCOTONES recheados! Os clientes já ficam esperando por esse dia ! Em 2021, a confeiteira apresenta uma coleção de cerâmicas lindas e artesanais com as peças exclusivas que levam 3 dias para ficarem prontas.

O destaque são os portas panetones enfeitados com motivos de Natal e acabamento em ouro, que enfeitam a mesa e são excelentes para presentear. A Panetoneira tem custo de R$ 1.980,00 e acompanha 1 chocotone ou panetone a escolha do cliente.



Todas as opções são elaboradas artesanalmente com massa tradicional de fermentação natural. A confeiteira usa ingredientes de alta qualidade, como chocolate belga, além de bastante recheio e uma linda embalagem, pronta para presentear amigos e familiares queridos.



Confira a seguir os sabores dos panetones desse ano:

CHOCOTONE GOTAS DE CHOCOLATE BELGA 1kg – chocotone de fermentação natural, com gotas de chocolate belga e cobertura de chocolate belga callebaut. (R$298|1kg)

TRUFADO 1,5kg – chocotone de fermentação natural, com gotas de chocolate belga, recheio de trufa e cobertura de chocolate belga callebaut (R$368).

CHOCOTELLA 1,5Kg – chocotone de fermentação natural, com gotas de chocolate belga, recheio de nutella e cobertura de chocolate belga callebaut. (R$368)

CHOCOBRIGA 1,5 Kg – chocotone de fermentação natural, com gotas de chocolate belga, recheio de brigadeiro cremoso e cobertura de chocolate belga callebaut (R$368)

NINHO COM NUTELLA 1,5 Kg – chocotone de fermentação natural, com gotas de chocolate belga, recheio de leite ninho com nutella e cobertura de chocolate belga callebaut (R$368).

BRIGADEIRO ROSA 1,5Kg – chocotone de fermentação natural, com gotas de chocolate belga, recheio de brigadeiro cremoso rosa e cobertura de strawberry callebaut (R$368).

NOZES PECAN COM NUTS E BEATS DE LARANJA Aprox. 1kg – Panetone de fermentação natural, com massa cítrica com nozes pecan, castanhas e beats de laranja com cobertura de nozes pecan carameladas (R$298)

PISTACHE 1,5Kg – chocotone de fermentação natural, com gotas de chocolate belga, recheio de brigadeiro de pistache turco e cobertura de chocolate belga callebaut e pistache (R$398).

BRIGADEIRO DE PAÇOCA 1,5Kg – chocotone de fermentação natural, com gotas de doce de leite, recheio de brigadeiro cremoso de paçoca e cobertura de chocolate belga callebaut com paçoca (R$368).

NINHO 1,2 kg – chocotone de fermentação natural, com gotas de chocolate belga, recheio de brigadeiro de leite ninho (R$368)