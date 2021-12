Dermatologista Mariana Correa explica segredos para envelhecer como a Vera Fisher

Atriz completou 70 anos e chama a atenção pela beleza e por conservar uma pele jovem

A atriz Vera Fisher completou 70 anos no último dia 27 e está esbanjando beleza. Isso ficou ainda mais evidente com a reprise da novela da Globo O Clone (2001), que trouxe à tona como a passagem do tempo fez bem à musa, já que 20 anos após as gravações, parece não ter sentido poucos reflexos.

Para quem deseja chegar nessa idade com uma pele bonita, a dermatologista Mariana Correa explica que é necessário ter uma boa saúde. “Vendo a partir de uma medicina integrativa, a saúde é o segredo. O que recomendo para as pacientes é terem uma alimentação saudável. Embora pareça clichê, é o que realmente faz diferença em termos de qualidade da pele e de um envelhecimento melhor. Ter uma boa alimentação, boa qualidade de sono, ingerir muita água, fazer atividade física e cuidar da pele de maneira preventiva, com protetor solar”, destaca a médica.

Além dos cuidados básicos, para quem busca ir além, Mariana Correa recomenda alguns recursos mais modernos. Há tratamentos com bioestimuladores de colágeno, que como diz o nome, ajudam a pele a produzir colágeno, proteína que promove a sustentação dos tecidos, ou seja, que dá firmeza à pele. Mariana também sugere o tratamento de ultrassom microfocado e suplementação de colágeno via oral, além da ingestão de antioxidantes. “O ideal é fazer uma consulta para ver a sua necessidade, cada caso deve ser avaliado”, destaca.

A dermatologista explica que o ultrassom microfocado é uma tecnologia que proporciona efeito de lifting facial de forma não invasiva e sem cirurgia. O efeito é resultante de aplicação de calor. “Promove a queima de gordura, melhora a flacidez e estimula a produção de colágeno. As ondas do ultrassom atingem as camadas mais profundas da pele, onde a contração do colágeno começa a ocorrer”, explica Mariana. Ela ressalta que o protocolo de tratamento depende de cada face, bem como o número de sessões varia, sendo uma média de 3 sessões para se obter resultados. “Os resultados começam a ser visíveis no período de 1 a 3 meses”, destaca.

Já a ingestão de antioxidantes e colágeno pode ser por meio de cápsulas, muitas vezes, feitas em farmácia de manipulação. A dermatologista explica que os antioxidantes são diversas substâncias, entre elas, as vitaminas. “Algumas vitaminas ajudam a neutralizar a ação dos radicais livres, moléculas responsáveis pelo envelhecimento da pele e também manchas como melasma. Dentre os fatores que podem produzir os radicais livres, estão a exposição solar, o estresse físico e psicológico, o cigarro, a poluição e a alimentação inadequada, com muitas gorduras e alimentos industrializados.” Os antioxidantes podem estar presentes em alguns alimentos saudáveis e podem ser repostos em suplementação oral. “É sempre importante uma avaliação do dermatologista para indicar os mais ideais para cada pele e idade”.

Em entrevista recente ao canal de TV GNT, Vera Fisher revelou já ter feito lipoaspiração e ter colocado silicone nos seios, mas afirmou nunca ter mexido no rosto. “Eu confesso: já coloquei silicone, já fiz lipoaspiração, mas nunca mexi no rosto. Pode ser que um dia eu faça, mas já vou fazer 70 anos, e a minha cara é essa. Eu tenho espelho de camarim em casa, com aquela luz potente porque a gente precisa se ver, não pode ter medo de se ver. Tem dias que eu acordo e penso: ‘Hoje eu vou mexer nessas rugas’. Depois eu paro, tomo um café, ando um pouco e não quero ficar com aquela cara esticada. Eu gosto de chorar”, contou em entrevista à jornalista Leilane Neubarth.