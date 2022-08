Maria Rita lança single inédito para celebrar 20 anos de carreira e assina contrato com a Som Livre

Single inédito abre o caminho para um novo projeto musical

Uma das grandes cantoras brasileiras, Maria Rita celebra 20 anos de atividade de casa nova, assinou contrato com a Som Livre, e lança novo single que abre o caminho para um novo projeto musical.

Em setembro a cantora, dona de uma voz premiadíssima, se apresenta em setembro no Rock in Rio como uma das principais atrações do Palco Sunset.

Maria Rita acumula em sua carreira 12 indicações e sete gramofones dourados do Grammy Latino, incluindo de Melhor Artista Revelação – única brasileira na história a vencer essa categoria – , Maria Rita já lançou oito discos de estúdio, cinco DVD’s e vendeu milhões de CDs e DVDs no Brasil e no mundo todo.

A cantora fala sobre este novo passo em sua trajetória: “Estou muito feliz de fazer parte da Som Livre, uma gravadora com tanta história no nosso país. Tenho muitos planos para este novo momento da minha carreira e por isso me sinto confiante com esta parceria”.

Marcelo Soares, Presidente da Som Livre

Marcelo Soares, Presidente da Som Livre, enaltece o talento e legado da cantora: “Trabalhar com um ícone da música brasileira como a Maria Rita é uma oportunidade especial. Maria tem uma das vozes mais marcantes da história do país e, pela força criativa e vibração que ainda vejo nela, tenho certeza que o melhor da sua carreira está por vir. Obrigado por ter escolhido a Som Livre, Maria Rita”.