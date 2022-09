“Maria Esperança” e “Cristal” voltam a ser exibidas nas tardes do SBT

Emissora exibe novelas estreladas por Bárbara Paz (Maria Esperança) Bianca Castanho e Dado Dolabella (Cristal) a partir da próxima segunda-feira (19), às 12h

A partir da próxima segunda-feira (19), o SBT volta a exibir duas novelas de muito sucesso, “Maria Esperança” e “Cristal” em suas tardes.

A trama protagonizada por Bárbara Paz teve sua primeira exibição em 2007, conquistando o coração dos brasileiros. A novela vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, às 12h.



Maria Esperança (Bárbara Paz) é uma garota doce que sustenta sozinha a família vendendo flores e bilhetes de loteria pelas ruas.

Abandonada pela mãe ainda quando criança, ela vive com o pai, Ramiro (Walter Breda), um alcoólatra que nunca teve como sustentar os filhos, e os irmãos: Guilherme (Daniel Morozetti), um jovem revoltado e problemático, Isabel (Greta Antoine), uma adolescente fútil e ambiciosa, e André (Rafael Chagas), um adorável garoto de princípios, no fundo o único que valoriza a luta de Maria Esperança para manter a família unida.

“Cristal” volta às telas do SBT. Estrelada por Bianca Castanho e Dado Dolabella, a trama será exibida de segunda-feira a sexta-feira às 13h25.

A novela conta a história de Vitória Ascânio, a proprietária da Maison Vitória, grife de prestígio. Dominadora e dona de uma personalidade marcante, quem a conhece jamais poderia suspeitar de seu passado.



Há 22 anos, ela não passava de uma empregada doméstica na casa de Dona Luísa, mãe de ngelo de Jesus, jovem com vocação religiosa. Antes de ingressar no seminário, ngelo teve uma noite de amor com Vitória, que ficou grávida, foi humilhada por Luísa e expulsa da casa da patroa. E para evitar que o filho abandone a carreira sacerdotal, Luísa esconde dele a existência da criança.