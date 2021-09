Especialista em educação financeira dá dicas práticas para realizar sonhos

Mari Ferreira acaba de lançar o livro ‘Tostão Furado’ para ajudar o público com as finanças

Em um momento difícil em que o mundo inteiro passa por uma crise financeira por conta da Covid-19, Mari Ferreira aproveita para lançar um livro e ajudar as pessoas a conquistar a tão sonhada liberdade financeira.



Na obra ‘Tostão Furado’, a especialista em educação financeira vai mostrar como é possível ser autossuficiente financeiramente e ainda sonhar alto. Sem soluções mágicas, mas com dicas práticas e possíveis, Mari pretende mudar a vida de muitos leitores, principalmente das classes D e E, que possuem tantos sonhos, mas nem sempre conseguem alcançar os objetivos por conta da falta de dinheiro.

Mari tem um perfil nas redes sociais em que dá dicas financeiras para o público

Mari faz consultorias, palestras e cria conteúdo para o mundo das finanças



O livro vai ensinar o público a ir do zero à liberdade financeira. Isso deverá ser feito com muito planejamento e organização para que as pessoas não se endividem mais e ainda consigam guardar um pouco para fazer planos.

Finanças não se resumem a planilhas, gráficos e investimentos: é isso que Mari defende na obra



A VR Editora é a responsável pela publicação do ‘Tostão Furado’ e Mari Ferreira é a autora. Além de ser especialista em educação financeira, ela é um ótimo exemplo de superação na área das finanças. Mari nasceu em uma família simples e aprendeu desde cedo a dar valor a cada “tostão”, e hoje é um verdadeiro sucesso!