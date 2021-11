Live-show ‘’Roda do Bem-Querer’’ da cantora e compositora Márcia Tauil acontecerá neste domingo (21)

Esta será a segunda live da cantora após período de afastamento de um ano devido recuperação de saúde que a deixou sem voz

Neste domingo, (21), às 17h acontece a live-show da cantora e compositora Márcia Tauil, “Roda do Bem-Querer” transmitida em seu canal no Youtube (youtube.com/MárciaTauil).

O repertório será baseado em pesquisas pelo cancioneiro popular brasileiro e que privilegia e festeja as manifestações rítmicas populares, como: Samba de Roda, Marcha-Rancho, Cirandas, Carimbó e Forró. Será um repertório envolvente, entremeado com poesia, incluindo poetas brasilienses como Edimar Silva. E ela vem muito bem acompanhada com um belíssimo e competente trio musical composto por Enos Marcelino no Acordeon; Cairo Vitor no Violão; e Clênio Guimarães na Percussão.

A live tem como intuito arrecadar, com couvert solidário, um montante financeiro para a cantora, devido aos escassos shows, que alcançaram a classe artística no período de pandemia. No caso de Márcia, também a impossibilidade de cantar devido à paralisia que sofreu na prega vocal esquerda durante operação de bócio interno que obstruía sua traqueia e esôfago. Para esta live, a artista recebeu apoio do Guia Musical de Brasília, que proporcionou a realização parcial do evento com o pagamento dos músicos.

Enquanto estava em recuperação, a mineira não parou de produzir. Neste meio tempo, participou de poucas ações profissionais, como o festival Brasília Independente/DFTV, gravou Single e também um EP. Inclusive, ‘Pro Cristovão’, nome do EP gravado, traz as canções Tua Cantiga (Cristovão Bastos e Chico Buarque), 50 Anos (Cristovão Bastos e Aldir Blanc) e Resposta ao Tempo, também de Cristovão com Aldir com previsão de estreia para o mês que vem. E ainda gravou o single Amor nas Estrelas (Roberto de Carvalho e Fausto Nilo) com Ana Lélia, Jonatas Pingo e Roberto Menescal, planejado para disponibilidade nas plataformas de música para o início do ano que vem.