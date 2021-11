No centro da mídia americana, diretor brasileiro Marcelo Gama é o responsável pelo sucesso do Grammy Latino

Gama é responsável pela direção dos principais realities shows e eventos dos Estados Unidos

Marcelo Gama, diretor brasileiro do Grammy Latino, está no centro dos holofotes. Há 20 anos na TV americana, Gama é responsável pela direção dos principais realities shows e eventos dos EUA, como o Grammy e a Billboard, e foi recentemente o único brasileiro a dirigir o ACM Awards, maior prêmio televisionado da música country.

E foi através do convite do diretor que Anitta, Laercio da Costa, Carlinhos Brown e Giulia Be se juntarem a Gloria Estefan para a abertura da 22 edição do Latin Grammy que aconteceu nesta semana em Las Vegas.

Em mais de 20 anos de carreira, este prolífico profissional das artes visuais concedeu ao mundo, através das lentes das câmeras, inesquecíveis imagens de grandes eventos como o Grammy Latino, além de trabalhos impecáveis com grandes marcas como a MTV, Live Nation, CBS e o lendário Clive Davis.

A expertise de Gama se converte em uma inspiradora jornada para qualquer profissional que anseia ingressar nesta profissão. Seu inquestionável talento na produção de imagens pavimentou o caminho para que ele deixasse sua marca em grandes empresas como Disney Channel, Bloomberg, Univision, PSN, entre outros.