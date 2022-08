Marcello Antony prestigia badalada festa em Lisboa promovida pela Sea Agency

Ator compareceu ao evento acompanhado da esposa Carolina para prestigiar agência de personalidades

O ator Marcello Antony foi umas celebridades que prestigiaram a festa de aniversário da Sea Agency, que cuida da carreira de diversas personalidades brasileiras e portuguesas.

Festa organizada por Fabi Barcellos, criadora do evento Bossa Market

A festa organizada por Fabi Barcellos, que é criadora do evento Bossa Market e faz parte da organização do Rock in Rio, agitou o Museu MAAT a beira do Rio Tejo e reuniu personalidades como o escritor Rui Vilhena, a atriz portuguesa Helena Laureana, o estilista Valentim Quaresma, a apresentadora de TV Joana Araújo, Igor Marchesi, Marco Miranda e profissionais do mercado de TV, profissionais de marketing e publicidade comemoraram o primeiro ano da agência de Rodrigo Nabarros e Nelio Godoy.