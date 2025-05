Marcão do Povo estreia programa na Rádio Massa nesta segunda-feira, às 18h

A partir desta segunda-feira, 2 de junho, Marcão do Povo estreia seu novo programa na Massa FM: o Diário da Massa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18h. O Diário da Massa promete ser um jornal de fim de tarde com informação, participação ao vivo dos ouvintes, alegria e distribuição de prêmios.

Mesmo com o novo projeto no rádio, Marcão do Povo seguirá normalmente à frente do Primeiro Impacto, no SBT, agora dividindo sua rotina entre a televisão e o estúdio da Massa FM.

A volta de Marcão do Povo para o rádio também reflete o sucesso comercial que ele já construiu na TV. Consolidado no comando do Primeiro Impacto no SBT, Marcão leva agora toda essa força, credibilidade e audiência para as ondas da Massa FM. O que já é sucesso na telinha, promete ser também na rádio — unindo informação, carisma e muita conexão com o público e com o mercado.

No rádio e na TV! Além do comando do Primeiro Impacto no SBT, Marcão agora leva sua energia também para as ondas da Massa FM.

A seguir, abrimos espaço para que o próprio Marcão compartilhe com o público mais detalhes dessa nova fase:

Marcão, como está sendo para você voltar ao rádio, ainda mais agora na Rádio Massa, que é do Ratinho, seu amigo de longa data?

“Rapaz, tá sendo uma alegria enorme! Voltar pro rádio, que é uma das minhas paixões, e ainda mais na Massa FM, que é desse grupo que eu tenho um carinho gigantesco, do meu amigo Ratinho, que é parceiro de muitos anos… Não tem preço! É uma satisfação imensa fazer parte dessa família, desse time que leva informação, entretenimento e muita verdade pro povo. Tamo junto, firme e forte, agora no rádio, na TV e onde o povo estiver!”

O que o público pode esperar do Diário da Massa? Como será o formato do jornal?

“O público pode esperar um programa pra lá de animado, com muita informação, muita notícia, mas sempre daquele jeito leve, descontraído e, claro, com a cara do Marcão! É um jornal diferente, do jeito que você nunca viu. A gente informa, mas também se diverte, dá voz pro povo, leva serviço, prestação de contas e, claro, aquela alegria que não pode faltar. É notícia com verdade, com credibilidade, mas sem perder a nossa essência, que é estar do lado do povo e fazer um programa que todo mundo gosta de ouvir!”

Nova fase, velha parceria: Marcão do Povo celebra retorno ao rádio ao lado de Ratinho, amigo e parceiro de longa data.

Quais são os quadros ou elementos que vão compor o programa? Vai ter interação, prêmios?

“O que mais quero no programa é gente, é o povo! Saber como eles estão, como estão voltando pra casa, o que tá acontecendo na cidade, no bairro… Vai ter muita interação, sim! O Diário da Massa é pra isso: pra ouvir as pessoas, trazer prestação de serviço, ajudar quem precisa, abrir espaço pra população. E, claro, não vai faltar aquela alegria, aquele jeitão nosso, e também prêmios, surpresas e muita participação. O programa é do povo e pra o povo!”

Como vai ser conciliar a rotina do Primeiro Impacto com o programa diário na rádio?

“Rapaz, vai ser bom demais! Pela manhã tô no SBT, acompanhando o povo na saída de casa, e à tarde tô na Massa, colado com eles na volta. É minha maneira de retribuir todo o carinho que recebo. Mais contato, mais proximidade, mais resenha, mais informação… Vai ser top! Tamo junto, de manhã na TV e de tarde no rádio!”