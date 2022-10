Marca de moda Teswim prepara coleção para Réveillon 2023 e relembra criação

Diretora criativa da marca contou que a grife surgiu do desejo é necessidade em ter roupas para festas de fim de ano na praia



Com a proximidade do fim do ano começam os preparativos para o Réveillon. Entre os destinos procurados para a celebração dessa época estão as praias, tanto nacionais como internacionais. E para quem já escolheu ou está planejando lembrar a chegada do novo ano a beira do mar e com os pés na areia sabe que encontrar o look perfeito é sempre uma dificuldade, principalmente porque as grandes marcas criam as coleções focadas nas festas de fim de ano, deixando uma vazio para quem buscar produções com um estética mais resort com um toque mais chic. Foi nesse necessário que a surgiu a marca carioca Teswim, criada pela estilista Stéphane Rangel. Ela que sempre gostou de passar a data nas praias sempre enfrentou problemas para conseguir o look perfeito para o ano novo percebeu a carência de marcas que atendia esse segmento no Brasil.

A partir do 28/10 a marca ganhará um ponto físico na famosa Oscar Freire

“A marca surgiu através de um desejo e necessidade minha em ter roupas para as festas de fim de ano na praia. Sentia que todo mundo sempre ia para as mesmas opções, além de sentir falta de peças que tivessem mais identidade. Antes de fundar a Teswim eu sempre tive vontade de ter uma marca minha, mas nunca soube qual segmento exato sabe? Hoje vejo que foi o “Match” perfeito”, explicou.

Ela que sempre sonhou em empreender na indústria da moda contou que a concorrência e o preço dos materiais são dois dos grandes desafios enfrentados.

“Um grande desafio sem dúvidas é a grande concorrência que temos no mercado da moda no Brasil, com isso precisamos estar sempre inovando e fazendo um produto diferenciado, com uma excelente qualidade e bom preço. Além disso acredito que outro desafio seja o aumento crescente dos custos de matéria-prima”, explicou a estilista que lança a nova coleção da sua marca nas próximas semanas.

A próxima coleção “Bain Couture” será lançada em Novembro e terá como ponto alto as peças no atoalhado.

“O ponto alto dessa coleção serão nossas peças no atoalhado. Com modelagens mais clean dando esse destaque especial para o tecido. Além disso teremos nossos longos Icônicos e a volta de algumas peças especiais das nossas coleções anteriores”, explicou a design que adianta que os preços das peças vão variar de R$ 320,00 a R$ 1.800,00 reais.

Essa é apenas uma das estratégias que marcam essa nova fase da marca, que pretende expandir em abrir um ponto físico no Rio no primeiro semestre de 2023.