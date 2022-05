Marca catarinense Zillah apresenta sua primeira coleção no The House Market

Evento gratuito acontece nesta sexta e sábado em Florianópolis

A oitava edição do The House Market, evento que movimenta o mercado da moda em Florianópolis, recebe a marca estreante Zillah e sua primeira coleção Modern Rustic.

Marci Moresco, idealizadora da marca Zillah

A marca é uma criação da advogada Marci Moresco que descobriu na moda a sua verdadeira vocação. “Sempre se vista como se fosse o melhor dia da sua vida”, esse é o conceito da marca segundo Marci.

A marca é uma criação da advogada Marci Moresco que descobriu na moda a sua verdadeira vocação



Para conferir esse lançamento e muito mais do que rola no universo da moda, é só ficar ligado no The House Market que acontece nesta sexta-feira (6) e sábado (7) no LK Design Hotel das 13h às 22h. É válido lembrar que o evento é totalmente gratuito.