Maquiagem simples, minimalista e sombra monocromática: descubra as tendências para 2023 com Layla Figueiredo

Pele suave e produção menos carregada serão as grandes apostas para o próximo ano



O fim do ano vai chegando e com ele as tendências para o mundo fashion. De acordo com a maquiadora, Layla Figueiredo, “o menos vai ser mais” para 2023. Entre as tendências estão gloss e o iluminador nas têmporas.

A especialista em beleza explica que a maquiagem traduz a imagem em que se quer passar. Por isso, é primordial entender mais de si na hora de organizar a produção. “Você pode brincar consiga mesma, acentuando os lábios, arqueando a sobrancelha, deixando mais sexy e misteriosa”, afirmou.

Layla aponta ainda que para 2023 as tendências serão: gloss, iluminador e sombra monocromática. Por outro lado, o delineado colorido deve continuar com tudo. Entre os produtos que não podem faltar na necessaire estão: base de qualidade com fator de proteção solar, corretivo, blush e rímel, assim como hidrante labial e até mesmo um lip tint. Outros elementos como iluminador, sombra e batom, a maquiadora considera como “agregadores da produção”.

Pensando já na estação que deve chegar em breve, a especialista salienta que é preciso estar atenta ao calor, que pode danificar a construção da pele, caso a atenção necessária não seja dada.

Conheça mais sobre Layla Figueiredo – Tem 32 anos e mora no Rio de Janeiro. Embora seja maquiadora há alguns anos, trabalhava anteriormente na área de informática. Antes da pandemia da Covid-19, estava em alta devido ao atendimento no meio artístico, entre os atendidos estão os craques do futebol Zico, Davi Luiz e Petkovic. Entretanto, como muitos empreendedores ela levou “uma rasteira”, devido ao cancelamento dos eventos.

Nesta mesma época, ela apontou na micropigmentação como fonte de renda segura. Mas, o que faz o coração da carioca pulsar é a criatividade da maquiagem. Com a retomada dos eventos, ela retornou à agenda intensa de atendimentos. E não para por aí, há a promessa de lançamento de uma novidade exclusiva para mulheres, em breve.