Maquiador Carlos Moura mostra inspirações para o Halloween 

O halloween já está batendo na porta, então é o momento de pensar em makes para curtir essa data, não é mesmo?

O maquiador Carlos Moura mostrou algumas inspirações e tendências que estão em alta, além da possibilidade de misturar personagens favoritos de terror ou até mesmo que marcaram nossa vida de alguma maneira adaptando em uma forma de horror.

O halloween é o momento certo de esbaldar na maquiagem, as paletas principais de cores marcantes como tons variáveis de preto, roxo, laranja, cinza entre outros até mesmo chegar ao vermelho sangue que não pode faltar.

“Hoje em dia venho trabalhando com maquiagem artísticas de uma forma diferente, gosto muito de acrescentar vida no que eu faço, adicionando pedrarias e efeitos especiais deixando tudo muito mais real e com glamour”, declarou o maquiador Carlos Moura