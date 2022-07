Manu Gavassi estreia campanha da Vogue Eyewear

Cantora é a nova embaixadora da marca

Parceria entre a cantora e atriz Manu Gavassi e a Vogue Eyewear é celebrada por meio de uma ação divertida. Galgada ao posto de embaixadora da marca, Manu reforça as características fashion e cool da marca.

Na campanha, Manu mostra todos os lados de sua personalidade em uma sequência de vídeos divertidos e reforça o estilo “jovem, sem medo de ousar e referência quando o assunto é estilo pessoal”.

Sempre ligada às tendências do momento, a estrela também criou em conjunto com a marca, o conceito dos filmes, garantindo um resultado genuíno.“Fiquei muito feliz com o convite para estrelar uma campanha tão grande. Sei que a Vogue Eyewear tem um longo histórico de colaborar com celebridades que têm a personalidade deles. Espero que todos gostem e se divirtam muito com os vídeos!”, diz Manu Gavassi.

Na peça publicitária o público assiste Manu na tentativa de definir seu estilo nada básico, e descobre como ela captura o “look do dia”, tudo isso em pílulas durante todo o ano de 2022. Cada persona dá destaque para um óculos da coleção atual da marca, que, assim como Manu, são super versáteis e cheios de personalidade.

Esta não é a primeira colaboração entre a cantora e a Vogue Eyewear. Em 2021, a marca foi a patrocinadora do clipe “sub. ver. si. va”, que marcou a volta de Manu Gavassi para a música. Todos os modelos de óculos escuros no clipe foram da marca, desde a cantora até os bailarinos e o usado na participação especial de Lucas Silveira, produtor da faixa.

Confira o primeiro vídeo da campanha no Instagram da Manu, neste link https://www.instagram.com/p/CfPG6hvA-wG/