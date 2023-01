Mansão de Anitta no Rio de Janeiro está à venda por 11,5 milhões; confira as fotos

Com revestimento em mármore, a decoração mescla tons sóbrios com uma decoração muito colorida

Conhecida pelo famoso “quarto do sexo” e pelas festas cheia de artistas, a mansão de Anitta que fica localizada na Barra da Tijuca entrou para o mercado imobiliário. O imóvel fica em um condomínio onde diversas celebridades têm propriedades. A artista mora na residência avaliada em 11,5 milhões desde 2014.

Com 1200m² de área construída e 1.000m² de terreno, a mansão conta com cinco suítes, elevador que dá acesso aos três pavimentos, dois estúdios e área de lazer. Com revestimento em mármore, o imóvel tem amplo hall de entrada, sala de estar com quatro ambientes e pé direito duplo que dá acesso a um jardim de inverno e uma cozinha completamente equipada.

Anitta colocou à venda sua mansão no Rio de Janeiro. Créditos: Instagram

Na área externa está parte de lazer, com uma imensa piscina, jardim, espaço zen, sauna, deck e espaço gourmet que conta com geladeira, churrasqueira, forno de pizza, mesão de jantar, som, televisão e duas cervejeiras.