Manola se joga no rock “Vaza”, faixa que clama por libertação

Música chega acompanhada de videoclipe e mostra quatro moods diferentes da estrela

“Vaza”, “Cai fora”, “Mete o pé”. Essas são apenas algumas maneiras comuns de as pessoas mandarem as pessoas ou as coisas com as quais não querem conviver embora. Para Manola, a expressão revela ainda uma grande música. “Vaza” chega às plataformas nesta sexta-feira (30), e expressa uma pegada mais potente da artista.

Continuando seu momento de libertação, a artista se arrisca em uma sonoridade potente. Para a faixa, acordes potentes e riffs de guitarra dão o tom a uma música que clama por liberdade.



Em “Vaza”, Manola continua transcendendo a barreira e os limites da música

“Essa música eu amei compor. É libertador gritar ‘Vaza’ para quem você tá feliz que conseguiu mandar embora”, explica a cantora.

Segundo Manola, o fio condutor de “Vaza” se dá principalmente em um momento de reconhecimento pós relacionamento. “A gente vê muita música sobre rejeição e corações partidos, mas é muito bom poder reclamar e dispensar pessoas que simplesmente não tem mais espaço nas nossas vidas”, acrescenta a artista.

Acrescentando mais um trabalho à sua arte, Manola, que recentemente celebrou o lançamento de “Sexta-Feira”, canção cujo clipe gravado em Nova York marca a estreia da artista na direção de seus vídeos, tem se dedicado ainda à criação de conteúdo para as redes sociais. Desde sua última faixa, a artista acrescenta crescimento de 300% em seu TikTok, principal plataforma de divulgação de vídeos do momento.

Na plataforma, a artista coleciona vídeos com mais de 1 milhão de reproduções cada, mostrando todo o seu potencial nas redes.

“Pra mim é muito bom ter uma plataforma que eu possa postar vídeos do meu dia a dia e ser eu mesma”, revela.

Com linguagem fácil e refrão contagiante, os acordes de guitarra soam como gritos de libertação. "Eu sinto que nessa música tem algumas frases que são muito gostosas de falar, aumenta a nossa autoestima e nos faz sentir invencíveis, serve até como um mantra como a parte do "tenho mais o que fazer, tô bem melhor sem você, foi tão fácil te esquecer" eu tô amando essa música, talvez a mais divertida que eu já tenha feito e essa estética meio rock me dá mó nostalgia adolescente!", finaliza.