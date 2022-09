Manola realiza show de pré-lançamento do novo single “Vaza”

Além de sua apresentação, Manola convida os DJs Álvares, Beto Artista e Nicolle Sender

A cantora Manola vem chegando com uma grande novidade sobre seu novo single. A faixa “Vaza”, com lançamento marcado para sexta-feira, 30 de setembro, ganhará uma grande festa de pré-lançamento neste sábado, 24 de setembro, no Tau Lounge em Copacabana, no Rio de Janeiro, às 21h. O evento contará com um line-up especial, com DJs e show de abertura.

Este é o primeiro grande show da Manola

“Vaza é uma música muito especial pra mim, animada e rock n roll, sobre mandar embora o que não importa mais pra nossas vidas, e tô muito feliz com o repertório que a gente preparou pro show dia 24, vão ter minhas principais músicas autorais, além de algumas outras que eu amo e sei que a galera vai amar também! Além de também ser uma festa para a gente se divertir e celebrar, quero todo mundo lá!”, conta a cantora animada com o evento.

Nesta festa especial, além de seu show, Manola convida os DJs Álvares, Beto Artista e Nicolle Sender. “Vamos curtir muito, tô preparando esse show e festa com muito carinho pra vocês”, diz a cantora.

Este é o primeiro grande show da Manola. Dona de hits como “Refúgio”, “Você Não Sai da Cabeça” e “Sexta-Feira”, a cantora completou recentemente 2 anos de carreira e vem comemorando com grande estilo e vários lançamentos.

Se prepare para uma noite linda com uma atmosfera envolvente e maravilhosa.

Nesta festa especial, além de seu show, Manola convida os DJs Álvares, Beto Artista e Nicolle Sender

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no site Sympla e quem comprar até domingo terá desconto de 40%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviços:

MANOLA (Pré-Lançamento Vaza) + DJS

Local: Tau Lounge em Copacabana

Horário: 21h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/manola-pre-lancamento-vaza-djs-sabado-24-de-setembro-tau/1693214?d=Manola