Manola personifica diferentes faces no clipe de “VAZA”

Vídeo está disponível no canal da cantora no YouTube e incorpora uma maturidade musical da artista

Manola é uma artista que preza a liberdade. Seja em sua criação, ou na música, a artista traz leveza e reflexão através de suas canções. Em “Vaza”, não é diferente. Usando a expressão coloquial, a cantora deixa de lado tudo aquilo que não é importante em sua vida. Já disponível nas plataformas de streamings, a track ganha agora um videoclipe.

No clipe “Vaza”, a artista se permite viver diversas experiências. Além da composição, a cantora performa diferentes personagens que parecem saídas de um grande blockbuster cinematográfico.

Dona de hits como “Refúgio”, “Você Não Sai da Cabeça” e “Sexta-Feira”, a cantora completou recentemente 2 anos de carreira

Para os que conhecem a artista na vida real, qualquer semelhança é plena coincidência.

“Nesse clipe de ‘Vaza’, eu quis mostrar diferentes personalidades para diferentes formas de interpretação da letra, temos a que tá de saco cheio, a debochada, a fofinha… E eu dei um foco maior pra minha roupa, maquiagem e performance, é tudo sobre a emoção da música, espero que todos possam cantar juntos e extravasando ao gritar VAZAAAAA”, conta Manola.

Abusando da interação com a câmera, Manola explica mais detalhes sobre a performance no clipe: “Eu quis dar 4 interpretações para a música através de 4 personalidades minhas: a easygoing, que leva as coisas de forma mais leve e tranquila; a revoltada, que tá irritada e com raiva; a debochada, que é mais irônica e brincalhona; e a blasé, que não está nem aí para nada porém linda sempre! (risos)”, explica a cantora sobre o clipe.

Para os que conhecem a artista na vida real, qualquer semelhança é plena coincidência.

Continuando seu momento de libertação, Manola se arrisca em uma sonoridade potente. Para a faixa, acordes potentes e riffs de guitarra dão o tom a uma música que clama por liberdade.

Para Manola, o fio condutor de “Vaza” se dá principalmente em um momento de reconhecimento pós relacionamento. “A gente vê muita música sobre rejeição e corações partidos, mas é muito bom poder reclamar e dispensar pessoas que simplesmente não tem mais espaço nas nossas vidas”, acrescenta a artista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 24 de setembro, aconteceu uma mega festa de pré-lançamento do novo trabalho da artista no Tau Lounge em Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento contou com um line-up especial, com DJs e show de abertura.

Abusando da interação com a câmera, Manola explica mais detalhes sobre a performance no clipe

Este foi o primeiro grande show da Manola, que contou com a participação dos DJs Álvares, Beto Artista e Nicolle Sender, além do show de abertura comandado pela cantora Tay. Dona de hits como “Refúgio”, “Você Não Sai da Cabeça” e “Sexta-Feira”, a cantora completou recentemente 2 anos de carreira e vem comemorando com grande estilo e vários lançamentos.