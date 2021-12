Professor Manoel Marcondes Neto, inova e lança “Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa” e o aplicativo 5R-INDEX

Juntos, eles permitirão a organizações públicas, privadas e do terceiro setor fazer uma auditoria funcional de sua comunicação organizacional, aferindo o seu nível de transparência ativa.

Nesta próxima terça-feira (02), Manoel Marcondes Machado Neto, professor associado da Faculdade de Administração e Finanças da Uerj, lança o “Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa” e o aplicativo 5R-INDEX, ao qual a aquisição da obra dará acesso. Juntos, eles permitirão a organizações públicas, privadas e do terceiro setor fazer uma auditoria funcional de sua comunicação organizacional, aferindo o seu nível de transparência ativa.

O evento acontece a partir das 14 horas, no canal do Observatório da Comunicação Organizacional (O.C.I.) no YouTube. Acesse aqui. Participações de Rosângela Villa-Real, jornalista e consultora de Comunicação; Daniele Dantas, da Axía Inteligência em Negócios Culturais; Marcela Argollo, da LEO Learning Brasil; e Paula Ribeiro, da Bloom Up/Lisboa, que contarão mais sobre como o 5R-INDEX poderá impactar o mercado.

O aplicativo funcionará em nuvem, acessado por smartphones, tablets e computadores. Para mais informações sobre o livro e o sistema, acesse. Acesse aqui.

