MANEVA lança novo álbum com medley de Gusttavo Lima e Raça Negra

‘Tudo Vira Reggae 2’ já está disponível nas plataformas digitais

O último mês do ano será recheado de canções maravilhosas que carregam memórias afetivas, isso porque a banda MANEVA acaba de lançar um novo álbum. O ‘Tudo Vira Reggae 2’ chegou nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 3, e já está na boca dos fãs.

Ao todo, são 11 faixas musicais, sendo 10 inéditas e captadas durante uma live que a banda realizou na Estância Alto da Serra, em São Paulo-SP, durante a pandemia, com direção de Julio Loureiro. O projeto conta com Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria).

A live foi um verdadeiro sucesso e rendeu milhares de visualizações para o grupo. “Pra nós, foi algo totalmente inovador, já que a nossa carreira foi construída pelas canções autorais que nos renderam 11 certificações, incluindo um single de diamante e mais de 1.5 bilhão de streams”, pontua Tales.



Entre as 11 músicas, o álbum contará com uma versão super especial de ‘Apelido carinhoso’ em reggae. O grupo fez um medley com a música de Gusttavo Lima e ‘Cigana’, um dos hits da banda Raça Negra. A produção musical ficou por conta de Thiago Stancev. Assista: https://youtu.be/g7MpDmaUlsQ .

“O MANEVA é uma banda que eu gosto bastante e, por isso, fico muito feliz por eles estarem apresentando essa nova versão de ‘Apelido carinhoso’ em reggae. Tenho certeza de que está incrível”, disse Gusttavo Lima.