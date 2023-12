Mamonas Assassinas: o filme que resgata a memória de uma lenda

Em uma jornada nostálgica que promete emocionar fãs e conquistar novas gerações, “Mamonas Assassinas: O Filme” chega às telonas nesta quinta-feira, dia 28 de dezembro, em mais de 800 salas de cinema por todo o Brasil. Dirigido por Edson Spinello e produzido pela Total Entertainment em colaboração com a Mamonas Produções, Claro, e distribuído pela Imagem Filmes, o longa-metragem mergulha no universo único dos Mamonas Assassinas.

A história por trás do filme remonta aos anos 90, quando os cinco integrantes da banda, Dinho, Bento, Samuel, Júlio, e Sérgio, almejavam ser uma banda de rock progressivo sob o nome Utopia. Contudo, o destino tinha outros planos para eles, e o grupo se transformou em Mamonas Assassinas, conquistando o país com sua originalidade, irreverência e qualidade musical.

O filme, cujo roteiro é assinado pelo renomado Carlos Lombardi, conhecido por suas obras marcantes na televisão brasileira, mergulha nos bastidores da Utopia e revela os momentos-chave que culminaram na formação dos Mamonas Assassinas. Desde a criação do primeiro e único disco, mixado nos melhores estúdios de Los Angeles, até a trágica morte dos integrantes há 27 anos, a narrativa promete surpreender e emocionar o público.

O elenco, composto por Ruy Brissac, Alberto Hinoto, Adriano Tunes, Robson Lima, e Rhener Freitas, personifica de maneira marcante os membros originais da banda, proporcionando uma experiência autêntica aos espectadores. As imagens capturadas por Edu Moraes revelam o cuidado com que o filme recria os lendários figurinos e retrata os momentos inesquecíveis dos Mamonas Assassinas nos palcos.

Além do filme, materiais exclusivos, como o making-of e um documentário revelador das filmagens, oferecem aos fãs uma perspectiva única sobre a produção cinematográfica. O legado dos Mamonas Assassinas, que transcende o tempo, ganha vida nas telas, reforçando a importância dessa banda na cultura pop brasileira.

Emoção, música e um mergulho profundo na história dos Mamonas Assassinas aguardam o público que se prepara para reviver a trajetória meteórica dessa lenda da música nacional.

Assista ao trailer https://youtu.be/yhU50hziu7I?si=iqW1CaPqjGaV1y9T