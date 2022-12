Malhação 98 estreia no VIVA e traz Rodrigo Faro e Cássia Linhares como protagonistas

Novela adolescente será exibida a partir de 4 de janeiro, de segunda a sexta, a partir de 16h15

A partir do dia 4, a história de amor de Bruno (Rodrigo Faro) e Alice (Cássia Linhares) faz a sua estreia no VIVA. Em Malhação 98, assim como em suas demais temporadas, os temas relativos à juventude – seus conflitos e descobertas – permanecem como essência da trama. Porém, nessa nova fase, a ação se estende para muito além do ambiente escolar e da academia, e chega às pistas de corrida automobilística.

Bruno é um jovem cinegrafista de uma produtora de vídeo que começa na profissão após abdicar de seu sonho de ser um piloto de carro profissional. Seu irmão Guga (Dartagnan Júnior), por outro lado, é um famoso campeão das pistas e desestimula o caçula a seguir no esporte, a pedido de sua mãe Dulce (Totia Meirelles). Culpado por impedir Bruno de seguir com a sua paixão, ele se torna cada vez mais irresponsável e acaba falecendo em um acidente em um Grande Prêmio Internacional.

Alice é ex-namorada de Guga, e volta ao Brasil após a morte do piloto na tentativa de reconstruir sua vida. Para se defender dos boatos de que era a culpada pela imprudência do namorado, espalhados pelo corredor rival Rui (Hugo Gross), Alice revela o pedido de Dulce. Bruno, então, decide se dedicar ao seu sonho, sabendo qual era a verdadeira vontade do irmão, e conta com o incentivo de Alice, por quem rapidamente se apaixona.

Outros assuntos também são abordados na trama adolescente

Além da trama de amor e superação de Bruno e Alice, outros assuntos também são abordados, como o drama de Pururuca (Caio Junqueira) e um gênio de informática que ficou paraplégico após ser vítima de um erro médico. Com direção-geral de Ignácio Coqueiro e Flávio Colatrello Jr., a quarta temporada de Malhação é exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 16h15 no VIVA.