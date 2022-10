Malak e Tak lança novo single com participação de Arnaldo Brandão

Proposta da faixa é criar uma atmosfera especial do encontro da palavra com a música

Malak e Tak é resultado do encontro do compositor e produtor musical Clower Curtis e do escritor e produtor cultural Marcelo Reis, ambos do Rio de Janeiro. O projeto cria diversas atmosferas inspiradas por música, cinema e literatura, onde cada canção respira múltiplas referências.

A dupla se conheceu em 2004, quando uniram forças para trabalhar com a banda Som da Rua. Clower foi o produtor do seu primeiro EP e Marcelo empresário do grupo. De lá para cá realizaram inúmeras parcerias no campo artístico.

Agora, eles chegam com seu terceiro lançamento, “Aponte a Direção”, que cuja proposta é criar uma atmosfera especial do encontro da palavra com a música, sem se preocupar com tendências de mercado.

“Sempre foi fantástico trabalhar ao lado do parceiro e produtor musical Clower Curtis, pois nossa química é incrível.”, conta Marcelo Reis.

O novo single chega com a participação esplendorosa de Arnaldo Brandão, colega de longa data dos cantores.

”Contamos com a participação e interpretação do Arnaldo Brandão (Hanoi-Hanoi) neste single – uma grande honra. Sou fã dele há muito tempo, tanto como músico, quanto como artista. Para mim, Arnaldo tem um lado Leonard Cohen/Lou Reed, do qual ele usou e abusou na nossa canção, trazendo uma atmosfera densa, visceral e diria até sombria, que buscamos.”

Clower Curtis pontua a faixa como: “Solidão e medo. O eterno retorno ao ponto de partida onde não existem garantias exceto a desilusão.”