Mais uma chance de ganhar: farmacêutica União Química prorroga inscrições para competição que irá premiar médicos e residentes

Candidatos poderão se inscrever até o dia 19 de setembro

As inscrições para o Prêmio União Química de incentivo à pesquisa em Anestesiologia foram prorrogadas até o dia 19 de setembro de 2022 às 23h59. A iniciativa, da farmacêutica União Química, líder no mercado de anestésicos, conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA). O objetivo do prêmio é reconhecer médicos residentes e médicos em especialização por seus trabalhos científicos com foco na evolução da prática anestésica.

Médicos e residentes em anestesiologia podem participar do Prêmio

Essa é uma excelente oportunidade para os profissionais da área, como explica a dra. Louise Piva Penteado, vencedora do Prêmio União Química em 2021, “por experiência própria, digo que é incrível a participação no prêmio. Além de ter a possibilidade de produzir um trabalho científico durante a residência, você ainda conhece colegas de outros Centros de Ensino e Treinamento (CETs), referências na área e anestesiologista de todo o país”, comenta a médica.

Para Paulo Marques Pinto, diretor da unidade de negócios hospitalar, manter-se atento às novas tecnologias é parte essencial do trabalho dos médicos: “Assim como a medicina se renova constantemente, as inovações na área de anestesiologia também são constantes, o que exige a atualização dos profissionais de saúde. Por isso iniciativas como essa, de incentivo à pesquisa científica, são fundamentais para oferecer protocolos cada vez melhores para o atendimento aos pacientes”, opina.

Sobre o Prêmio:

Quem pode participar?

Médicos residentes e médicos em especialização na área de Anestesiologia de todo o Brasil.

Categorias

Projeto: projetos originais de estudos clínicos a serem realizados apenas durante a residência médica — por participantes que estejam cursando o primeiro ano de residência ou especialização.

Pesquisa Concluída: para médicos residentes e/ou médicos em especialização na área de Anestesiologia que estejam cursando do primeiro ao terceiro ano de residência e/ou especialização em 2022.

Temas

Qualidade, sustentabilidade e segurança do paciente

Técnicas anestésicas.

Desfechos Pré-operatórios.

Premiação

Categoria 1 — Projeto:

O autor do projeto vencedor receberá certificado e apoio para participação do Congresso Paulista de Anestesiologia 2023 (COPA) a ser realizado de 20 a 23 de abril de 2023.

Categoria 2 – Pesquisa Concluída:

1º lugar: Além do troféu, o profissional que tiver o seu projeto eleito pela comissão julgadora como o melhor trabalho científico receberá apoio para participar da Anual Meeting of American Society of Anaesthesiology em São Francisco, Estados Unidos 2023.

2º lugar: será reconhecido com o certificado e apoio para participar do Euroanaesthesia 2023, da European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC), em Glasgow, Escócia.

3º lugar: receberá, além do certificado, apoio para participar do Congresso Brasileiro de Anestesiologia 2023.