Maior rede de odontologia do Brasil quer ampliar parcerias em congresso internacional

A maior rede própria de odontologia do Brasil entra no segundo semestre de 2022 em plena expansão. Focada em novas parcerias principalmente na região Sudeste, a Sorrifácil participará do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que reúne referências de marcas, tecnologia e experiências, entre os dias 29 de junho a 2 de julho.

Com 16 anos de história, 130 unidades distribuídas no país e com unidades no Uruguai, a marca planeja abrir outras 14 clínicas até o fim do ano. “Realizamos a gestão diária das unidades próprias, com muito hands on. Isso faz com que, ao abrir uma franquia nossa, se tenha um parceiro ativo que busca a melhoria contínua no negócio, sem contar na otimização de fornecedores e tecnologias e de sistemas e processos. É um modelo de parceria que todos saem ganhando”, explica o gerente de Expansão de Franquias, Carlos Eduardo de Freitas.

A Sorrifácil iniciou o ano com um projeto importante de expansão em São Paulo com um investimento de cerca de R$ 25 milhões. A expansão também acontecerá em outros pontos do Brasil, como já previsto para este segundo semestre, quando atingirá 60 novas unidades no total. Top of Mind no Rio Grande do Sul, a rede traz a chancela do selo de Excelência em Franchising pela ABF em 2022.

Além de buscar novas parcerias para o plano de expansão, a Sorrifácil quer recrutar dentistas que queiram fazer parte da rede de solidariedade promovida pela empresa. Desde sua fundação, a Sorrifácil desenvolve diversas iniciativas de caráter social nas comunidades em que está inserida.

Um exemplo é o projeto Faz-Me-Rir, que disponibiliza atendimento filantrópico para quem mais precisa. Um caminhão adaptado com dois consultórios odontológicos passa uma temporada em uma determinada região, justamente para levar atendimento e orientação para quem não tem condições de pagar por um tratamento.

“Está na nossa essência levar a odontologia para quem não consegue pagar pelo serviço, realizar tratamentos que não chegam a toda a comunidade. Enxergamos como uma missão orientar a comunidade sobre a necessidade da higienização bucal. Como estamos presentes em praticamente todas as regiões do Brasil, aproveitamos nossa expansão para isso”, explica o presidente Everson Baptista.

Atualmente, o Faz-Me Rir está presente em cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Em 2021 e 2022 foram mais de 500 atendimentos e o objetivo é que se expanda pelo Brasil nos próximos meses.