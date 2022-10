Maior provedora de serviços de gestão de relacionamento com clientes conquista Prêmio Diversidade em Prática

As práticas vencedoras foram anunciadas ao vivo durante o Diversidade em Prática Summit, um evento digital e completamente gratuito

O programa DNA da Atento, uma das maiores provedoras de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (CRM/BPO) do mundo e líder do setor na América Latina, venceu a categoria “Estrutura Interna” de empresas de grande porte do Prêmio Diversidade em Prática, promovido pela Blend Edu, principal HRtech e ESGtech especializada em diversidade e inclusão do Brasil.

“Muito felizes pelo reconhecimento. Entendemos o nosso papel transformador como um dos maiores empregadores do país, ampliando a diversidade no ambiente corporativo” afirma Margarete Yanikian, Superintendente de Responsabilidade Social da Atento no Brasil. “Acreditamos que a diferença de vivências e conhecimentos de um time diverso, o torna mais criativo e inovador. Esse é o nosso maior ativo.”

Diversidades nas empresas

As práticas vencedoras foram anunciadas ao vivo durante o Diversidade em Prática Summit, um evento digital e completamente gratuito. O evento, que tem como objetivo inspirar, capacitar e mobilizar mais empresas a criarem ações possíveis e sustentáveis de inclusão, conta com um grupo de especialistas em diversidade, ESG, RH e gestão responsável pela análise e seleção das práticas enviadas distribuídas em oito categorias temáticas.

Em sua segunda edição, o Diversidade em Prática Summit já é considerado o maior evento digital de diversidade e inclusão do Brasil e, de acordo com a organização, contou com mais de 280 práticas inscritas. Além destas, foram registradas mais de 2.370 indicações na categoria Top of Mind #DiversidadeEmPrática, votação popular realizada em parceria com o Quebrando o Tabu para indicar empresas referência em Diversidade e Inclusão.

Margarete Yanikian, Superintendente de Responsabilidade Social da Atento no Brasil

Ações de diversidade da Atento

A diversidade e a inclusão sempre foram pilares estratégicos para a Atento, em toda a sua história. Com o slogan, “Aqui você é livre para ser quem você é” a Atento busca apoiar todos os colaboradores da empresa a serem eles mesmos e promoverem o respeito no local de trabalho.

Com o Comitê Global de Diversidade e Inclusão, focado em apoiar a implantação de uma Estratégia de Diversidade nas diferentes regiões e definir indicadores para ajudar grupos vulneráveis, a Atento criou os Grupos Aliados, compostos por colaboradores de diferentes áreas, regiões e cargos que trabalham voluntariamente promovendo temas importantes relacionados a cada causa: Pessoa com Deficiência, LGBTQIA+, Gênero, Étnico-Racial e Geracional.

Dimitrius Oliveira, presidente da Atento Brasil

Dimitrius Oliveira, presidente da Atento Brasil, abordou este ano o compromisso de “Promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para as pessoas LGBTI+”. O objetivo foi debater questões que podem levar a ações mais efetivas dentro das empresas e que tenham impacto positivo na vida das pessoas LGBTI+. Consequentemente, contribuirão para aumentar o respeito e a inclusão no ambiente corporativo, impactando positivamente a sociedade.

Especificamente dentro do pilar LGBTQIA+, a Atento conta com programas de contratação de colaboradores em parceria com organizações e movimentos que buscam uma maior inserção de grupos minoritários no mercado de trabalho, como a Transempregos. Desde 2013, a Atento também respeita o nome social das pessoas trans e não-binárias, nome pelo qual as pessoas são reconhecidas socialmente e reflete sua identidade de gênero, incluindo o uso em crachás, e-mails e em cartões de vale refeição e alimentação. Mais de 1.300 pedidos já foram atendidos desde então. Além disso, no mesmo ano, foi implantado o uso do banheiro social, de acordo com a identidade de gênero de cada indivíduo.