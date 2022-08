Maior evento nerd do país confirma presença do criador do vilão Thanos e do universo espacial da Marvel

Com trabalhos icônicos na Marvel e DC Comics, Jim Starlin é confirmado na CCXP 22. O artista estará no Artists’ Valley durante os quatro dias de evento em dezembro

A CCXP 22 anuncia a presença de Jim Starlin no coração da CCXP, o Artists’ Valley, que acontecerá entre os dias 01 e 04 de dezembro. Autor de histórias em quadrinhos e criador de personagens icônicos, Starlin conta com uma carreira iniciada na década de 70, com passagens pela Marvel e DC Comics.

Jim Starlin é responsável por dar vida a personagens como Thanos, Drax, Gamora, Shang-Chi, Starfox e Dreadstar. Em seu currículo traz sagas clássicas como Batman: Morte em Família, A Morte do Capitão Marvel, Odisseia Cósmica, Batman: O Messias e Desafio Infinito, esta última que serviu de base para a primeira grande saga do universo Marvel nos cinemas envolvendo Thanos e a batalha pela manopla do infinito.

Conhecido por sagas espaciais, o trabalho de Starlin foi inspiração para os últimos filmes dos Vingadores nos cinemas, tendo como ponto central a trama cruel de Thanos de dizimar metade do universo com a icônica Manopla do Infinito.

“Estamos muito empolgados com a presença de Jim Starlin na CCXP. Impossível pensar em sagas espaciais e não lembrar de suas histórias e personagens, cuja importância e repercussão vão além dos quadrinhos e invadem o cinema, séries e a cultura pop como um todo. Os fãs podem esperar painéis incríveis e já podem começar a montar a pilha de quadrinhos clássicos para serem autografados por mais este grande nome das hqs mundiais que estará pela primeira vez no Brasil”, diz Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador da programação de quadrinhos do festival.

Para ver a lista completa dos artistas confirmados basta acessar o site oficial https://www.ccxp.com.br/artists-valley