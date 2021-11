‘Maior e Pior Reality do Mundo’, é novo reality do Guaraná Antárctica

Com Diogo Defante, Matheus Canella, Laura Seraphim e Igor Guimarães, marca reúne creators em batalha épica para testar habilidades em casa tipicamente brasileira

Já pensou em um reality show mais brasileiro do que nunca? O Guaraná Antarctica, sim. Então, esqueça qualquer paredão, roça ou portal, chegou o Maior e Pior Reality do Mundo. Apresentado por Lucas Inutilismo, o programa reúne em uma casa tipicamente brasileira os principais creators da marca em uma batalha épica para definir o Maior Vencedor de Realities do Mundo. Com quatros episódios, o primeiro estreou neste último sábado.

O “Maior e Pior Reality do Mundo” testará as habilidades dos principais criadores de conteúdo de Guaraná Antártica – serão provas obstáculos, shows de talentos, desafios culinários e muito mais. Com a presença de Matheus Canella, Laura Seraphim, Igor Guimarães e Diogo Defante, o reality mais brasileiros de todos os tempos será transmitido no canal do Youtube do Coisa Nossa.







“O objetivo do #RealityCoisaNossa é conectar a nossa audiência com nossos creators de um jeito diferente, com a brasilidade já conhecida do Guaraná Antarctica. Vamos explorar um formato que faz parte da vida das pessoas e mostrar os creators além de vídeos roteirizados. Ou seja, é um formato que já nasce com o nosso DNA”, explica Phelippe Lima, planejamento de Guaraná Antarctica.

“Através de nossas plataformas de dados vimos que o interesse do público por realities segue muito alto. A própria aba comunidade nos informou que a comunidade do canal desejava ver o squad do canal nesse formato. De forma geral, o brasileiro adora esses realities, então, unimos dados com a zueira habitual do Coisa Nossa e o resultado ficou muito divertido.”