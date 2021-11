Maior boutique imobiliária brasileira na Flórida se prepara para abrir filial em São Paulo

A WRA Business & Real Estate está presente em Miami e Orlando

No mês em que os Estados Unidos abre oficialmente a fronteira do Brasil, a WRA Business & Real Estate divulga os novos caminhos que a empresa tomará no ano de 2022. Entre os vários lançamentos, a maior boutique imobiliária brasileira no estado da Flórida terá uma filial em São Paulo, onde já têm uma grande gama de clientes.

O sócio diretor por trás da consagrada WRA Business & Real Estate é Elio Serpa, que chegou no exterior no ano de 1998, na Virgínia, apenas com a graduação de economia, e se tornou um dos grandes empresários do país. No início, ele trabalhou com empresas de logística, mas há 10 anos viu a necessidade de uma marca de qualidade para a área de compra e venda de imóveis.





“Quando eu me mudei para Orlando, sempre vi o grande número de brasileiros que moram na cidade e têm a necessidade de investir em Orlando e no Sul da Flórida, como em Miami. Com a necessidade dos meus amigos, eu tirei a licença e comecei a trabalhar no ramo de imobiliária”, contou.

Com as estratégias certas e escolhendo sempre os funcionários mais especializados do mercado, não demorou muito para a WRA Business & Real Estate se tornar um sucesso, principalmente entre os brasileiros. O resultado disso foi a filial aberta em Miami, em 2020. Agora, Elio afirma que o próximo passo será abrir uma filial em São Paulo no primeiro semestre de 2022. No futuro, ele pretende expandir a marca para Brasília e Nova Iorque.



Além da compra e venda, a WRA Business & Real Estate também tem outros segmentos de negócios. Tem a parte residencial, a de compra e venda de negócios e de casa de bancos, o departamento de construção e o de franquias, que é muito procurado. Nesse último segmento, a empresa faz um trabalho exclusivo de assessoria para franquias que querem entrar nos Estados Unidos e para aqueles que querem levar a marca para o Brasil.