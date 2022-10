Madrinha do Teleton, Eliana diz que pretende levar os filhos para a edição desse ano, que acontecerá dias 04 e 05 de novembro

A apresentadora contou que umas das maiores razões dessa vida é poder acolher, abraçar e estender a mão ao próximo

Nos 25 anos do Teleton, Eliana será a madrinha do evento, que já teve Hebe Camargo nesse mesmo posto de madrinha. “Isso me enche o coração de orgulho. Confesso que toda vez que entro no palco do Teleton eu morro de saudades da Hebe e esse ano não vai ser diferente”, disse ela durante a coletiva de lançamento do Teleton 2022, que aconteceu nos estúdios do SBT, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, dia 18.

Emocionada, Eliana disse também que pretende levar os filhos Arthur e Manuela para estarem perto desse movimento de solidariedade: “Eu pretendo, se possível, trazê-los, também para estarem próximos de todo esse movimento tão lindo de solidariedade e de amor que enche tanto o nosso coração. Então, se eles estiverem dispostos, quero trazê-los. Eles são crianças, né, e às vezes é complicado, mas adoraria trazê-los porque quero mostrar a eles que a gente é o que é quando a gente pode transmitir amor, quando a gente pode ajudar o próximo. Essa é uma das maiores razões da nossa vida. E poder estender a mão, abraçar, acolher é umas melhores coisas que você pode fazer para o próximo e para si mesmo. Essa sementinha é o que eu venho planando ao longo dos 11 anos do Arthur e dos 5 anos da Manuela. É esse trabalho que eu me orgulho tanto. Acho que é um legado que eu deixo para eles: esses anos todos no Teleton, com um trabalho que eu me orgulho tanto”.

O Teleton 2022 acontecerá nos dias 04 e 05 de novembro, no SBT.

