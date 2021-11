Madrinha do Instituto Cidades Invisíveis, Thaila Ayala participa de leilão beneficente, em São Paulo

O evento arrematou 14 obras e foram mais de R$220 mil arrecadados, valor que será destinado a ações sociais do Instituto

O 3º Leilão Beneficente em prol do Projeto Cidades Invisíveis, na Usina Luis Maluf, em São Paulo, arrematou 14 obras de artistas nacionais. A 220 mil, valor que será destinado a ações de impacto social do Instituto em comunidades em situação de vulnerabilidade. O evento presencial contou com os padrinhos do projeto, Luis Maluf e Thaila Ayala.

O Instituto Cidades Invisíveis foi criado em 2012, com objetivo de reduzir a pobreza e desigualdade nas suas diversas dimensões, e resolver problemas sociais de forma inclusiva e criativa. Desde então, desenvolve ações de impacto e transformação social para promover a redução das desigualdades, empoderamento de indivíduos e comunidades, além de inclusão social.

Samuel dos Santos, do Instituto Cidades Invisíveis, com Luis Maluf e Thaila Ayala, padrinhos do projeto

A Usina Maluf Art Gallery, que recebeu o leilão beneficente, é um espaço de fomento e incentivo à cultura e à arte contemporânea em todas as suas variações e desdobramentos, no coração da Barra Funda, um dos bairros de maior efervescência cultural de São Paulo. O fundador e padrinho do projeto, Luis Maluf, atua no mercado há mais de dez anos, e posiciona-se como um observador do cenário artístico, desenvolvendo projetos culturais de grande e pequeno porte, exposições e ações no mundo online e offline.



Evento contou com a participação de diversas celebridades | Leandro Godoi

Além da prancha de surfe do campeão olímpico, Ítalo Ferreira, o skate do também medalhista olímpico, Pedro Barros e a camisa autografada por Daniel Alves da seleção brasileira de futebol, foram arrematadas mais 11 obras dos artistas Gian Lucca Ewbank, Julian Gallasch, Taly Cohen, Belin, MAK (Marize Koerich), Thiago Valdi, Gugie Cavalcanti, Apolo Torres, Paulo Ricardo Campos, Edu Silva e Vinicius Parisi. Essa foi a terceira edição do Leilão beneficente e contou ainda com a participação da banda Benziê, de São Paulo e com o Dj Rafuh.

Segundo Samuel dos Santos, fundador do projeto Cidades Invisíveis, o leilão mantém e fortalece as ações sociais e permite o desenvolvimento da metodologia de trabalho com consistência a longo prazo. “Acreditamos na transformação por meio da geração de oportunidades, e a captação de recursos com o leilão promove essa busca por equidade, justiça social e acesso integral ao desenvolvimento humano”.

Madrinha do Instituto, Thaila Ayala | Leandro Godoi

O evento contou com a contribuição de cachê e a presença do RP Juan Moraes. A influente carioca, entre o meio artístico, Carol Sampaio também contribuiu, além da participação de celebridades como Sophie Charlotte, da madrinha do evento, Thaila Ayala, Marco Luque, Renato Góes, Mariana Goldfarb e Gabriel Wickbold. A renda arrecadada no leilão será revertida em ações do Instituto Cidades Invisíveis em comunidades e pessoas em vulnerabilidade social.