Lyus comenta 7 lições que aprendeu como artista tocando os 7 dias do Rock in Rio 2022

O artista tocou na Praça TikTok, aberta ao público, em todos os dias do festival, por onde passaram cerca de 700 mil pessoas



Não é todo dia que um DJ e produtor tem o privilégio – e o reconhecimento – de ser convidado para fazer um show no Rock in Rio. Mas nesta edição de 2022, Lyus garantiu não só uma, mas sete apresentações na Cidade do Rock, um grande feito para um jovem de apenas 19 anos! O artista tocou na Praça TikTok, aberta ao público, em todos os dias do festival, por onde passaram cerca de 700 mil pessoas.

Lyus garantiu não só uma, mas sete apresentações na Cidade do Rock

Além de seu desempenho no palco, Lyus também é dono de números impressionantes no online. No próprio TikTok, onde publica sua rotina e conteúdo sobre música, são mais de 2 bilhões de streams em gravações com sua faixa autoral “You and Me” e 117 milhões de streams em outra composição, “I Found You”.

Além de seu desempenho no palco, Lyus também é dono de números impressionantes no online

Ele, que aos 12 anos aprendeu sozinho a tocar na CDJ – instrumento usado pelos DJs – e logo em seguida começou a estudar produção musical, considera que essa foi uma das maiores realizações de sua vida.

Para entender como foi passar por essa experiência, convidamos Lyus a elencar sete lições que aprendeu durante sua performance no recente festival. Confira:

são mais de 2 bilhões de streams em gravações com sua faixa autoral “You and Me” e 117 milhões de streams em outra composição, “I Found You”

1 – “A música é a protagonista! Apesar das diversas experiências que o festival propõe, a música é o que une as pessoas, que levanta multidões, que junta todos os coros em uma só voz.”

2 – “Todos os gêneros musicais são bem vindos! Nessa experiência singular que tive a oportunidade de viver como artista que se apresentou todos os dias, pude conferir públicos diferentes, com gostos diferentes, de acordo com o line-up de cada dia do festival. Não é como o Tomorrowland, por exemplo, que só tem pessoas apaixonadas por música eletrônica. No Rock in Rio temos amantes de vários estilos, – como Rock e Pop, por exemplo – e diversos palcos. Então, ter um grande repertório e estar preparado para as diferenças de cada plateia é essencial.”

3 – “O festival é, na verdade, uma aula para os profissionais da música! Após o meu show, procurei ficar no Lounge TikTok próximo ao Palco Mundo para assistir às performances, analisando as experiências que os demais artistas levaram para o público e o que, de fato, fazia com que eles se conectassem com aquele mar de gente. Entendi que precisamos estar atentos para nos conectar verdadeiramente através da nossa música com nossos fãs, e até mesmo conquistar as pessoas que podem estar ali te assistindo pela primeira vez. E isso nos leva a próxima lição!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4 – “É preciso amor e verdade! Só grandes e verdadeiros artistas conseguem tocar para 300 pessoas ou 300 mil pessoas com a mesma qualidade na entrega. Então, se não houver amor e entrega verdadeira por sua arte, as pessoas jamais se conectarão com você.”

5 – “Sonhar é necessário! Mesmo sendo da nova geração da música eletrônica, pois só tenho 19 anos, e sabendo que é difícil consagrar-se artisticamente como DJ, seguirei compondo, produzindo, lançando músicas e trabalhando conceito e melhores experiências dos meus shows para um dia chegar lá naquele imenso Palco Mundo para viver essa experiência. Estar ali e ter sua música na voz daquelas pessoas, sentir aquela emoção é a plenitude e realização de qualquer artista. Então, temos que lutar por nossos sonhos, persistir e não desistir deles jamais. Momentos difíceis irão aparecer sempre, e temos que aprender as lições que chegam com eles para seguir em frente, porque na hora certa, se você estiver fazendo a sua parte, tudo se ajeita. Há quatro meses atrás eu jamais imaginaria que receberia esse convite e viveria isso. E sem dúvida foram os melhores dias da minha vida!”

6 – “Diversão é importante! Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, e me preparo muito para levar o melhor para as pessoas. Então, estou sempre muito focado e determinado para tudo, o que não é tão comum em pessoas da minha idade. Imagina a minha cabeça após receber o convite do Tiktok para me apresentar no Rock in Rio pelos sete dias, exclusivamente na Praça Tiktok, que hoje é uma marca gigante com a música sendo a base de tudo na plataforma? Foi uma oportunidade que agarrei! E a confiança no meu trabalho e a responsabilidade de fazer algo perfeito me deixaram mais de um mês pensando em cada detalhe. Mas em um festival deste tamanho, quando os imprevistos acontecem, temos que nos divertir e nos adaptar.“Viva la Vida”! E lá tudo era tão mágico, vivi cada minuto intensamente.”

7 – “Ninguém faz nada sozinho! Não digo que esse foi um aprendizado, mas sim a constatação dele. Ter pessoas que reconhecem o seu trabalho e potencial, ter uma equipe que está ali por você e te ajudando a fazer acontecer… isso traz leveza aos bastidores. Eles são fundamentais para mim, como artista, elevar meu potencial a cada dia. Só tenho a agradecer!”