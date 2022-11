Luzes desconhecidas são vistas novamente sobrevoando Santa Catarina e Rio Grande do Sul nesta segunda (7)

Desde sábado (5), companhias áreas relatam o avistamento de objetos não identificados de coloração azul sob o céu da região sul

Na madruga desta segunda-feira (7), por volta de 00:18h, novamente foram avistadas luzes desconhecidas sobrevoando o céu de Santa Catarina/PA e do Rio Grande do Sul/SC por pilotos de avião.

As informações foram divulgadas pela página de astronomia Astronomiaum. A captura das imagens foi registrada na região do Lago Guaíba, em Porto Alegre, com a câmera 4k.

Segundo o relato, as luzes, que têm sido vistas desde o último sábado (5), permanecem na mesma posição e não é possível determinar com precisão sua localização.

“Ainda continua na mesma posição de ontem, agora três ou quatro luzes fazendo evoluções. E não dá pra pesquisar a altitude e nem distância”, afirmou um dos pilotos para a torre de controle.

Avistamento no sábado (5)

No sábado (5), pilotos de dois aviões que se deslocavam para Porto Alegre descrevem o surgimento de luzes desconhecidas sobrevoando a capital gaúcha no fim da noite.

Os voos eram o TAM 3406, que decolou de Guarulhos (SP) com destino a Porto Alegre, e Azul 4657, que partiu do Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, em direção ao Rio Grande do Sul.

Os relatos dos pilotos, divulgados nas redes sociais, mostram que eles descrevem as luzes com coloração azulada, acendendo e apagando, e que também giravam, em uma altura de 38 mil pés.

“São umas luzes, por vezes elas apagam e acendem. Às vezes são uma, às vezes duas ou três”, relatou o piloto da Latam.

“Estamos vendo essas luzes desde lá de Confins”, disse o piloto da Azul.

Os pilotos não relataram nenhum problema ocasionado pelo fenômeno que tivesse afetado o voo. “O pessoal da torre informou que também avistou, mas que elas estão paradas e não interferem na aproximação”, informou também a controladora de voo.