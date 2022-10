Lupo lança meias com tema Halloween que brilham no escuro

Embora não seja uma data comemorativa tradicionalmente brasileira, o Halloween tem ganhado mais força a cada ano

Nesta terça-feira, 18 de outubro, a Lupo lança oficialmente as novas meias da coleção Lupo UAU, com o tema Halloween nos tamanhos adulto e infantil. Em cinco novos modelos, as meias possuem luminescência, ou seja, brilham no escuro depois de serem expostas a luz solar ou luz fria.

Estela Pacheco, Gerente de Produtos da Lupo

A Lupo traz na sua coleção de Halloween elementos emblemáticos nas estampas, como caveiras, bruxas, abóboras e muito mais que tornam as peças ao mesmo tempo divertidas e aterrorizantes, sendo ideais para compor fantasias para a data, trazendo personalidade e estilo.

“A linha UAU faz muito sucesso entre o público, pois cada coleção traz um tema completamente diferente, de forma bastante criativa. Nossa última coleção foi a Pé Na Arte, na qual levamos a arte de rua para os pés dos brasileiros e agora com a coleção Halloween, data que tem sido cada vez mais comemorada no Brasil, acreditamos que as travessuras e gostosuras vão ganhar um toque especial com as meias que brilham no escuro”, destaca Estela Pacheco, Gerente de Produtos da Lupo.

Coleção Lupo UAU, com o tema Halloween, que brilham no escuro

Todos os cinco modelos vestem adulto e infantil. Na versão adulto, os tamanhos são M (do 34 a 38) e G (do 39 a 43). Já no infantil, o tamanho M veste do 22 ao 27 e o G, do 28 ao 33. O valor sugerido do par adulto é de R$39,90 e do infantil R$29,90.

As meias podem ser adquiridas no e-commerce e em todas as lojas físicas da Lupo.