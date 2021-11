Luiza Marilac, Hebras Graf e Manu Cabanas prestigiam pré-estreia do filme “Casa Gucci” com Lady Gaga

O filme que tem direção de Ridley Scott, tem um grande elenco composto por Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto

A cantora pop Manu Cabanas, a Youtuber Luiza Marilac e o gestor de estratégias digitais, Hebras Graf, foram os convidadas de honra da Universal Pictures, para acompanhar a pré-estreia exclusiva do filme “Casa Gucci”, que ocorreu no Cinépolis do shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Luiza Marilac compareceu a pré-estreia do filme

O filme que tem direção de Ridley Scott, tem um grande elenco composto por Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto, todos eles já vencedores do Oscar. E estreia nos cinemas de todo o país no dia 25 de novembro.

Nas redes sociais, a Youtuber comentou: “Estreia nacional do filme House os Gucci @universalpicsbr com @hedrasgraf @rick.nobrega. Vamos curtir a promessa do próximo Oscar”.

Nos stories, Hebras Graf elogiou a produção: “Filme épico”. A cantora pop comentou: “Eu adorei o filme e achei impecável a atuação do casal Lady Gaga e Adam Driver, e achei a trilha sonora impecável. Para quem gosta de um bom filme, e do mundo da moda, vale a pena assistir. É um filmaço!”, declara Manu Cabanas.

Manu Cabanas prestigia pré-estreia do filme “Casa Gucci” com Lady Gaga