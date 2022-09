Luiza Brunet visita Parlamento Europeu para debater sobre direitos da mulher e é recebida por autoridades

A ativista passa por alguns países da Europa ministrando palestra a autoridades e mulheres em situação de vulnerabilidade

Ativista pelos direitos da mulher, Luiza Brunet está em viagem à Europa, onde tem mantido uma agenda lotada de visitas a instituições importantes da Suíça, Itália, Bélgica e França, falando para plateias que envolvem representantes do governo e mulheres em situação de vulnerabilidade.

Entre alguns dos compromissos mais importantes, está a visita ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, capital da Bélgica, na quarta-feira (21), onde a modelo falou sobre violência contra mulheres e tráfico de seres humanos.



Na ocasião, Luiza foi recebida pelo Cônsul Geral do Brasil, Sr. José Humberto de Brito Cruz, além de ter conversado com a Deputada Sra. Marisa Matias, onde firmou uma agenda positiva para novembro com parlamentares, para aprofundar os debates sobre violência de gênero, tráfico de pessoas, empreendedorismo feminino, direito das mulheres, incluindo também homens na pauta.

O Parlamento Europeu é o Poder Legislativo da União Europeia e uma de suas sete instituições. Juntamente com o Conselho, aprova a legislação europeia, normalmente sob proposta da Comissão Europeia. Ele é composto por 705 eurodeputados e representa o segundo maior eleitorado em uma democracia (depois do Parlamento da Índia) e o maior eleitorado democrático transnacional do mundo, com cerca de 400 milhões de eleitores aptos (dados de 2019).

Na quinta-feira (22), Brunet esteve na Embaixada do Brasil em Bruxelas, onde foi recepcionada pelo Embaixador do Brasil na Bélgica e Luxemburgo, Sr. João Mendes Pereira, e pelo Cônsul Geral Adjunto do Brasil, Felipe Flores Pinto.

A ativista utiliza sua influência e redes sociais para defender pautas voltadas à mulher e já recebeu importantes homenagens pelo seu trabalho, como a certificação entregue pelo Senador Estadual James B. Eldrige, de Massachusetts (Estados Unidos), durante um jantar promovido pela ONG AME, em 2019.