Luiz Henrique e Léo estreiam projeto ao vivo com o hit “Aqui Não, Vagabundo”, feat com Paulo Pires

A dupla Luiz Henrique e Léo lança na próxima quinta-feira (21) o primeiro single do audiovisual “Ao Vivo em Goiânia”, gravado em abril deste ano. Intitulada “Aqui Não, Vagabundo”, a música traz um mix de sertanejo com piseiro e tem a participação de Paulo Pires, que viralizou com o hit “Ameaça” ao lado de MC Danny e Marcynho Sensação. O novo single é uma composição de Rodrigo Reys e fala sobre aqueles “contatinhos” que ligam de madrugada, sempre depois da “revoada”.

“O mais incrível é que no dia em que escolhemos a ‘Aqui não, vagabundo’, já pensamos no Paulo, tudo a ver com a música, né? Porém o convite foi feito apenas dois dias antes do DVD. Ele topou na hora e foi uma honra pra nós recebê-lo. Que energia, tenho certeza que todos vão curtir muito!”, comemora Luiz Henrique.

“Lembro que estávamos no estúdio do Dudu Oliveira e o Rodrigo Reys chegou com uma música que tinha acabado de compor e ela encaixava perfeitamente no projeto. Logo que ouvimos a primeira vez gostamos demais e o Dudu Oliveira fez um arranjo fantástico, dá vontade de tocar no replay”, completa Léo.

O audiovisual “Ao Vivo em Goiânia” será lançado em breve e conta com participações de Henrique e Diego, Netto e Henrique e Paulo Pires. No total são 10 faixas, sendo nove inéditas e uma regravação – a do hit “Anticorpos”, lançado em 2021. A direção-geral do projeto ficou por conta de Rafael Vanucci. A produção musical é de Dudu Oliveira e a direção de vídeo de Will Santos (Terra Produções).

Luiz Henrique de Oliveira Borges (Luiz Henrique) e Leonardo Muniz Rossini (Léo) se conheceram em 2010, na faculdade, em Ilha Solteira, e atualmente moram em Birigui, interior de São Paulo. A paixão pela música falou mais alto e eles começaram a conciliar os cursos com as festas de república até que os palcos se tornaram, de fato, a vida da dupla.

Desde então, a dupla não parou mais. Luiz Henrique e Léo colecionaram hits, composições que estouraram nas vozes de artistas como Cristiano Araújo e fizeram parcerias com duplas de renome como Israel e Rodolffo, Henrique e Diego e, mais recentemente, Guilherme e Benuto.

Hoje já são mais de 40 composições, tanto gravadas pela dupla quanto por outros artistas. Destaques para: “Hoje eu tô Terrível”, “Anticorpos”, “Amores Rasos” e “Qual é a do Amor”.

Letra: “Aqui Não, Vagabundo”

Luiz Henrique e Léo part. Paulo Pires

Composição: Rodrigo Reys

Cinco horas da manhã

Eu liguei pro meu amor

E ela me atendeu (pensei: me dei bem)

Quando ela falou alô (mas de repente)

Cê não tem vergonha nessa cara (o quê?)

Me liga com essa voz de cachaça (o quê?)

Tem nada aqui pra você

Ela atendeu só pra dizer (e ela disse assim, ó)

Aqui não, vagabundo

Aqui não, vagabundo

Não sou fim de revoada

Depois que zerou na farra

Vem dizer que eu sou seu tudo

Aqui não, vagabundo

Aqui não, vagabundo

Não sou fim de revoada

Depois que zerou na farra

Vem dizer que eu sou seu tudo

Ela disse: minha cama não tá mais

Ai, ai

Disponível pro seu uso