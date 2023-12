Luísa Sonza encerra o ano em grande estilo com shows épicos no réveillon

O final de 2023 promete ser inesquecível para os fãs de Luísa Sonza. A artista, natural de Tuparendi, Rio Grande do Sul, está pronta para comemorar o réveillon ao lado do público, levando sua música contagiante para dois dos maiores eventos de ano novo do Brasil.

No dia 30 de dezembro, Luísa desembarca em Fortaleza para animar o réveillon da capital cearense, direto do Aterro da Praia de Iracema. A expectativa é alta, já que a gaúcha prepara um show especial, misturando seus mais recentes lançamentos do álbum “Escândalo Íntimo” com grandes sucessos de “Doce 22” e “Pandora”.

O ápice da celebração ocorre no dia seguinte, quando Luísa Sonza sobe ao palco na icônica praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez em sua carreira, a cantora participa de um dos eventos de réveillon mais famosos do mundo, prometendo uma apresentação memorável.

“Escândalo Íntimo” e o sucesso estrondoso

O terceiro disco de Luísa Sonza, “Escândalo Íntimo”, é o grande responsável por consolidar a ascensão meteórica da artista no cenário musical. Com um trabalho mais maduro e conceitual, o álbum já ultrapassou a marca de 200 milhões de streams.

Produzido em Los Angeles, o disco conta com colaborações de peso, incluindo Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. O resultado não poderia ser melhor: em menos de 24 horas após o lançamento, “Escândalo Íntimo” bateu o recorde no Spotify Brasil, alcançando 15.6 milhões de streams e tornando-se o disco com a melhor estreia de todos os tempos na plataforma.

Reconhecimento internacional e indicações em premiações

Além do sucesso nas plataformas de streaming, Luísa Sonza recebeu indicações importantes no cenário internacional. Está concorrendo na categoria “Melhor Artista Brasileiro” no MTV EMA 2023 e acumulou diversas nomeações no Prêmio Multishow 2023, incluindo Artista do Ano, Hit do Ano com “Chico”, Clipe TVZ do Ano com “Campo de Morango”, e várias outras categorias.

A artista, que já conquistou mais de 3 bilhões de streams e ostenta discos de diamante, platina e ouro, encerra o ano em alta, celebrando não apenas os números impressionantes, mas também a paixão de seus fãs e o reconhecimento da crítica especializada. Luísa Sonza, definitivamente, é o grande destaque do pop brasileiro atualmente.

SERVIÇO

Luísa Sonza no réveillon de Fortaleza

Data: 30 de dezembro de 2023 (sábado)

Horário: a partir das 18h

Local: Aterro da Praia de Iracema

Luísa Sonza no réveillon de Copacabana

Data: 31 de dezembro de 2023 (domingo)

Horário: 19h

Local: Praia de Copacabana – em frente ao Copacabana Palace