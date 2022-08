Luísa Sonza atinge o marco de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e anuncia nova turnê

Sucesso também nas redes sociais, cantora dá início a novo momento da sua carreira com “O Conto dos Dois Mundos”

Após o sucesso de “CACHORRINHAS” e a sua mais recente parceria ao lado de Luan Santana, com “Coração Cigano”, Luísa Sonza alcança o marco de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a maior plataforma de streaming de música do mundo.

Esse é o maior pico da história da carreira da artista, e esse crescimento também é refletido nas suas redes sociais, onde ela bateu a soma de 30 milhões de seguidores no Instagram e 22 milhões de visualizações no YouTube.

No ranking das artistas femininas mais escutadas do Brasil, Luísa tem ganhado cada vez mais destaque nas paradas musicais. Os seus últimos três lançamentos todos conseguiram alcançar o primeiro lugar no ranking de músicas brasileiras mais escutadas no Spotify, inclusive “CACHORRINHAS”, seu single solo mais recente, que perdurou no topo durante quatro dias seguidos. A música “Coração Cigano” também não fica para trás: o hit ocupa o sexto lugar na lista da plataforma de streaming e já possui mais de 11 milhões de visualizações no Youtube.

Além dos charts, Sonza também domina os palcos. Na última segunda-feira (19), a cantora anunciou a sua nova turnê “O Conto dos Dois Mundos”, projeto que dá início a um novo momento da sua carreira.

O primeiro show, que terá sua estreia no Rock in Rio, visa também relembrar momentos importantes da trajetória da artista, ao mesmo tempo em que apresenta os primeiros spoilers da nova era.